OD PRECRTANOG IGRAČA DO OSTANKA U TIMU! Frenk Nilikina produžio saradnju sa Partizanom
Francuski košarkaš Frenk Nilikina produžio ugovor sa Partizanom.
"Telesport" javlja da je Francuz do 2027. godine ugovorio produžetak saradnje sa crno-belima.
Nilikina je već bio na izlaznim vratima kluba, ali su limitirane opcije na tržištu, u pogledu njegove zamene, navele crno-bele da ga zadrže.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tako se pridružio Sterlingu Braunu i Isaku Bongi, sa kojima je Partizan prethodno dogovorio produžetak saradnje.
Nilikina je prošle sezone u Evroligi u proseku beležio sedam poena i dve asistencije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
01. 09. 2025. u 11:19
NA NBA POGON DENIJA AVDIJE! Izrael "razbio" Francusku na Evrobasketu
31. 08. 2025. u 18:56
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)