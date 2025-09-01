OD PRECRTANOG IGRAČA DO OSTANKA U TIMU! Frenk Nilikina produžio saradnju sa Partizanom

Francuski košarkaš Frenk Nilikina produžio ugovor sa Partizanom.

FOTO: M. Vukadinović

"Telesport" javlja da je Francuz do 2027. godine ugovorio produžetak saradnje sa crno-belima.

Nilikina je već bio na izlaznim vratima kluba, ali su limitirane opcije na tržištu, u pogledu njegove zamene, navele crno-bele da ga zadrže.

Tako se pridružio Sterlingu Braunu i Isaku Bongi, sa kojima je Partizan prethodno dogovorio produžetak saradnje.

Nilikina je prošle sezone u Evroligi u proseku beležio sedam poena i dve asistencije.

