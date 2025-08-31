Košarka

NE, SAMO TO NE! Bogdan Bogdanović završio učešće na Evrobasketu!

Александар Илић
31. 08. 2025. u 09:26

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović završio je učešće na Eurobasketu!

FOTO: FIBA.Basketball

Kako Meridian sport saznaje iz izvora iz Amerike, Bogdanović više neće moći da pomogne ekipi Svetislava Pešića, jer je u SAD potvrđeno da postoji ruptura mišića zadnje lože i pakleni strelac ne može da zaigra u nastavku takmičenja.

Ovo bi zaista mogao da bude ogroman udarac za reprezentaciju Srbije jer nije potrebno trošiti reči koliko je Bogdanović važan reprezentaciju Srbije.

On je pravi lider na terenu koji daje sve od sebe kada igra u dresu državnog tima i njegovo odsustvo bi "orlovima" značajno otežalo put do toliko željene zlatne medalje.

