U GRUPI U KOJOJ JE SRBIJA - NAJLUĐA UTAKMICA EVROBASKETA! Ovo niko nije očekivao...

Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se u "našoj" grupi umalo nije desilo još jedno iznenađenje. Mada, iako je ono u rezultatskom smislu izostalo, kada se desi da pre kraj jedne četvrtine u njoj rezultat glasi 2:0... onda je to dovoljna "pozivnica" da se upoznate sa onim što se u Rigi dešavalo pred izlazak "orlova" na parket..

Podsetimo, od samog starta dešavaju se velika iznenađenja na ovom šampionatu. Uostalom, prvak Evrope, Španija, nokautiran je od Gruzije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić. Pa i sam Portugal, današnji rival "orlova", iznenađenjem je "otvorio" ovaj Evrobasket.

A danas, dve ekipe koje su šampionat počele porazima, domaćini Letonci od Turske sa 20 razlike, a Estonci od Srbije sa "-34", odmerile su snage u baltičkom derbiju.

Mnogi su bili ubeđeni da će domaćini lako doći do više razloga za zadovoljstvo - prosto, smatrani su kvalitetnijom ekipom, na startu su, objektivno, izgubili od boljeg od sebe, a Estoncima se predviđao novi debakl, posle lekcije od "orlova". Ali...

Uz deset poena Matijasa Tasa i po sedan Rajestea i i Vena, Estonija je gospodarila parketom u prvom poluvremenu, izgradivši i dvocifrenu prednost. Trudili su se domaćini da obraduju svoju publiku, pre svih NBA zvezda Kristaps Porinzgis, ali što zbog njegova realtivno rana tri prekršaja, što zbog lošeg šuterskog izdanja većine njegovih kolega (recimo, u prvom poluvremenu Rihards Lomazs je pogodio samo dva od 11 šuteva), Letonija je bila u konstantnom zaostatku.

Činilo se da Estonija nezadrživo ide ka trijumfu kada je, posle minijature Kononcuka na semaforu pisalo 52:41, ali...

Zagars sa pet poena u nizu, a Smits sa tri - vratili su neizvesnost u ovaj duel. I, kako je utakmica odmicala, Letonija je delovala sigurnije.

A onda...

Potpuno neverovatna završnica meča Letonija - Estonija

Od 28. minuta Estonija nije mogla da postigne poene.

Pokušavala jeste, i to na razne načine, ali - nije joj išlo.

Ali, ni Letonija nije bila mnogo bolja.

Tako se i dospelo do toga da je za uvodnih osam minuta i 20 sekundi minuta četvrte četvrtine rezultat bio 2:0 za Letoniju, za ukupno vođstvo od 65:61.

Tada je krenula nova porcija "košarkaškog ludila".

Najpre je čudesnu trojku, uz iskorak unazad, dao Estonac Kulamae, da bi letonska ofanzivna akcija potpuno zbunila rivala, što je Porzingisu omogućilo zakucavanje na petu asistenciju Artursa Zagarsa. Semafor je pokazao 68:64 za Letoniju, posle čega je Estonac MAtijas Tas promašio oba bacanja, a dileme oko toga kome će pripasti oba boda rešio prodor Kristapsa Porzingisa - koji je dao koš, fauliran, posle čega je "odmakao" svoju selekciju do +7.

Minut je samo ostao do kraja, a estonski odgovor bio je - brzopotezan, i dalekometan. Joesar je trojkom primakao goste na 71:67, posle čega je letonski stručni štab zatražio tajmaut.

Akcija koja je usledila nije bila dovoljno dobra, pa je Estonija dobila priliku da se dodatno približi. Međutim, faulirani Tas je ubacio samo jedno bacanje, posle čega je Kristers Zoriks, sa linije penala, obzbedio pobedu - rezultat je na kraju glasio 72:70, posle 4. deonice u kojoj je rezultat bio pomalo neverovatan, 9:9, a osam od devet letonskih poena dao Porzingis.

Kristaps je i bio najbolji akter meča sa 26 poena, sedam skokova, asistencijom, ali i čak sedam izgubljenih lopti, a kod Estonaca su se istakli Kononcuk i Tas sa po 13, odnosno Kulamae sa 12 poena.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

