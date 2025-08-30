Košarka

NAJLUĐI DAN EVROBASKETA! Ko danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci? Svi živi!

30. 08. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a danas, "četvrtog radnog dana" čeka nas bogat program. Najbogatiji na ovom šampionatu.

НАЈЛУЂИ ДАН ЕВРОБАСКЕТА! Ко данас игра на Европском првенству у кошарци? Сви живи!

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Najveći je od dosadašnjih jer danas - svi igraju.

Uključujući tu i Srbiju, koja od 17 časova deli megdan sa domaćinom u Rigi, reprezentacijom Letonije.

Subota, 30. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu

12.30 Litvanija - Nemačka
13.45 Češka - Estonija 
14 Island - Belgija
14 Italija - Gruzija
15.30 Velika Britanija - Švedska 
17 Francuska - Slovenija
17 Letonija - Srbija
17.15 Kipar - Grčka 
19.30 Crna Gora - Finska 
20.15 Turska - Portugal
20.30 Poljska - Izrael 
20.30 Španija - BiH

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

