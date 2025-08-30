NAJLUĐI DAN EVROBASKETA! Ko danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci? Svi živi!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a danas, "četvrtog radnog dana" čeka nas bogat program. Najbogatiji na ovom šampionatu.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Najveći je od dosadašnjih jer danas - svi igraju.

Uključujući tu i Srbiju, koja od 17 časova deli megdan sa domaćinom u Rigi, reprezentacijom Letonije.

Subota, 30. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu

12.30 Litvanija - Nemačka

13.45 Češka - Estonija

14 Island - Belgija

14 Italija - Gruzija

15.30 Velika Britanija - Švedska

17 Francuska - Slovenija

17 Letonija - Srbija

17.15 Kipar - Grčka

19.30 Crna Gora - Finska

20.15 Turska - Portugal

20.30 Poljska - Izrael

20.30 Španija - BiH

---

