NAJLUĐI DAN EVROBASKETA! Ko danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci? Svi živi!
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a danas, "četvrtog radnog dana" čeka nas bogat program. Najbogatiji na ovom šampionatu.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Najveći je od dosadašnjih jer danas - svi igraju.
Uključujući tu i Srbiju, koja od 17 časova deli megdan sa domaćinom u Rigi, reprezentacijom Letonije.
Subota, 30. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Litvanija - Nemačka
13.45 Češka - Estonija
14 Island - Belgija
14 Italija - Gruzija
15.30 Velika Britanija - Švedska
17 Francuska - Slovenija
17 Letonija - Srbija
17.15 Kipar - Grčka
19.30 Crna Gora - Finska
20.15 Turska - Portugal
20.30 Poljska - Izrael
20.30 Španija - BiH
---
