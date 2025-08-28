"SVE SE IGRA NA ŽIVOT I SMRT" Vasilije Micić o svom fizičkom stanju i Evrobasketu

Reprezentativac Srbije u košarci Vasilije Micić izjavio je večeras, pred utakmicu drugog kola Evropskog prvenstva protiv Portugalije, da "orlovi" imaju veliki fond igrača i dodao da će svakoj utakmici pristupiti na pravi način.

FOTO: ATA images

Košarkaši Srbije igraće sutra od 20.15 časova protiv Portugalije u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu. Srbija je u sredu u prvom kolu savladala Estoniju rezultatom 98:64.

"Raspored nam je bio dobar od početka jer imamo vremena i kroz utakmice i treninge da uđemo u ritam. Teško je igrati dve utakmice zaredom, a to je tipično u košarci danas. Imamo veliki fond igrača i mislim da ćemo svakoj utakmici pristupiti na pravi način", rekao je Micić novinarima.

On je naveo da se trudi da bude 100 odsto spreman nakon povrede.

"Najvažnije je da je sve zacelilo, kondicija je posebna kategorija i na tome se trudim da se vratim. Meni takmičarski naboj nedostaje. U NBA gde god sam bio više je bio razvojni tim i nonšalantno se igralo, a sada sve izgleda kao na život i smrt. Meni sve ovo znači i daje mi stimulans da izgaram. Šest meseci nisam igrao. Sada se radujem svakoj utakmici", izjavio je Micić.

Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić rekao je da očekuje teške mečeve protiv Portugalije i Letonije u petak i subotu.

"Očekivali smo pobedu protiv Estonije, to se nije dovodilo u pitanje jer znamo naše kvalitete, a probali smo da iskoristimo sve i da napredujemo da budemo bolji u narednim mečevima. Ovaj trening će poslužiti i za Portugal i za Letoniju jer su dve utakmice u dva dana i biće to izuzetno teški mečevi. Igraju dobro, sa mnogo energije i predvođeni su NBA centrom. Još nismo pokazali maksimum, možemo još bolje i nadam se da će naša igra rasti", izjavio je Dobrić.

On je naveo da je važno da se minutaža ravnopravno rasporedi kako bi ekipa bila spremna do kraja takmičenja.

"Da, jednostavno mora tako. Takvo je takmičenje. Ima devet utakmica u dve nedelje i pogotovo zbog momaka koji će izneti ključne utakmice i drugu fazu. Mnogo utakmica, telo mora biti spremno kao glava. Raspodeljivanje minutaže će biti važno, kao protiv Estonije i nadam se da će biti tako i protiv Portugala i Letonije", istakao je Dobrić.