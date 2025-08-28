"SVE SE IGRA NA ŽIVOT I SMRT" Vasilije Micić o svom fizičkom stanju i Evrobasketu
Reprezentativac Srbije u košarci Vasilije Micić izjavio je večeras, pred utakmicu drugog kola Evropskog prvenstva protiv Portugalije, da "orlovi" imaju veliki fond igrača i dodao da će svakoj utakmici pristupiti na pravi način.
Košarkaši Srbije igraće sutra od 20.15 časova protiv Portugalije u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu. Srbija je u sredu u prvom kolu savladala Estoniju rezultatom 98:64.
"Raspored nam je bio dobar od početka jer imamo vremena i kroz utakmice i treninge da uđemo u ritam. Teško je igrati dve utakmice zaredom, a to je tipično u košarci danas. Imamo veliki fond igrača i mislim da ćemo svakoj utakmici pristupiti na pravi način", rekao je Micić novinarima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
On je naveo da se trudi da bude 100 odsto spreman nakon povrede.
"Najvažnije je da je sve zacelilo, kondicija je posebna kategorija i na tome se trudim da se vratim. Meni takmičarski naboj nedostaje. U NBA gde god sam bio više je bio razvojni tim i nonšalantno se igralo, a sada sve izgleda kao na život i smrt. Meni sve ovo znači i daje mi stimulans da izgaram. Šest meseci nisam igrao. Sada se radujem svakoj utakmici", izjavio je Micić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić rekao je da očekuje teške mečeve protiv Portugalije i Letonije u petak i subotu.
"Očekivali smo pobedu protiv Estonije, to se nije dovodilo u pitanje jer znamo naše kvalitete, a probali smo da iskoristimo sve i da napredujemo da budemo bolji u narednim mečevima. Ovaj trening će poslužiti i za Portugal i za Letoniju jer su dve utakmice u dva dana i biće to izuzetno teški mečevi. Igraju dobro, sa mnogo energije i predvođeni su NBA centrom. Još nismo pokazali maksimum, možemo još bolje i nadam se da će naša igra rasti", izjavio je Dobrić.
On je naveo da je važno da se minutaža ravnopravno rasporedi kako bi ekipa bila spremna do kraja takmičenja.
"Da, jednostavno mora tako. Takvo je takmičenje. Ima devet utakmica u dve nedelje i pogotovo zbog momaka koji će izneti ključne utakmice i drugu fazu. Mnogo utakmica, telo mora biti spremno kao glava. Raspodeljivanje minutaže će biti važno, kao protiv Estonije i nadam se da će biti tako i protiv Portugala i Letonije", istakao je Dobrić.
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)