TREĆI DAN EVROBASKETA! Danas igra Srbija! I ne samo ona...

29. 08. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je juče, a danas, "drugog radnog dana" čeka nas bogat program.

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Šampionat u 12.30 otvara prvak sveta, Nemačka, koja igra protiv ekipe koja je priredila možda i najlepšu košarkašku predstavu u prvom kolu - Švedske. Potom će "ranjeni" Česi u našoj grupi odmeriti snage sa Turcima koji su demonstrirali silu na startu (kako je malo ko očekivao). I, uz novi nastup Crnogoraca i to uz NBA derbi pod koševima, gde Nikola Vučević igra protiv novog saigrača Nikole Jokića, Litvanca Jonasa Valančiunasa, te baltički derbi u našoj grupi i jedan finsko-britanski okrašj, poslastica je - uveče.

Tada, od 20.15, Pešićevi "orlovi" igraju svoj drugi meč, a rival je Portugal, koji je priredio iznenađenje na startu Evrobasketa.

Petak, 29. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu

12.30 Nemačka - Švedska
13.45 Turska - Češka
15.30 Litvanija - Crna Gora
17 Estonija - Letonija
19.30 Finska - Velika Britanija
20.15 Portugal - Srbija

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

