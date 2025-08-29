TREĆI DAN EVROBASKETA! Danas igra Srbija! I ne samo ona...
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je juče, a danas, "drugog radnog dana" čeka nas bogat program.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Šampionat u 12.30 otvara prvak sveta, Nemačka, koja igra protiv ekipe koja je priredila možda i najlepšu košarkašku predstavu u prvom kolu - Švedske. Potom će "ranjeni" Česi u našoj grupi odmeriti snage sa Turcima koji su demonstrirali silu na startu (kako je malo ko očekivao). I, uz novi nastup Crnogoraca i to uz NBA derbi pod koševima, gde Nikola Vučević igra protiv novog saigrača Nikole Jokića, Litvanca Jonasa Valančiunasa, te baltički derbi u našoj grupi i jedan finsko-britanski okrašj, poslastica je - uveče.
Tada, od 20.15, Pešićevi "orlovi" igraju svoj drugi meč, a rival je Portugal, koji je priredio iznenađenje na startu Evrobasketa.
Petak, 29. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Nemačka - Švedska
13.45 Turska - Češka
15.30 Litvanija - Crna Gora
17 Estonija - Letonija
19.30 Finska - Velika Britanija
20.15 Portugal - Srbija
---
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
