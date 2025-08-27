Košarka

"TO NAS DODATNO MOTIVIŠE, BIĆEMO U REDU": Filip Petrušev je imao šta da kaže nakon pobede Srbije nad Estonijom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 22:00

Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča Filip Petrušev izneo je utiske.

ТО НАС ДОДАТНО МОТИВИШЕ, БИЋЕМО У РЕДУ: Филип Петрушев је имао шта да каже након победе Србије над Естонијом

FOTO: AP/Tanjug

Nakon meča Petrušev je izrazio zadovoljstvo pobedom. 

- Bilo je kao da igramo u gostima. To nas je motivisalo. Bili smo ozbiljni od starta, znali šta treba da radimo i na kraju smo zasluženo slavili. Znamo da će biti jačih protivnika. Treba da gledamo sebe i dižemo samopouzdanje - poručio je, pa potom pohvalio ambijent: 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Svima prija ovakav ambijent. To nas dodatno motiviše. Gledamo sebe iz meča u meč i bićemo u redu. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE! Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona