"TO NAS DODATNO MOTIVIŠE, BIĆEMO U REDU": Filip Petrušev je imao šta da kaže nakon pobede Srbije nad Estonijom

Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča Filip Petrušev izneo je utiske.

FOTO: AP/Tanjug

Nakon meča Petrušev je izrazio zadovoljstvo pobedom.

- Bilo je kao da igramo u gostima. To nas je motivisalo. Bili smo ozbiljni od starta, znali šta treba da radimo i na kraju smo zasluženo slavili. Znamo da će biti jačih protivnika. Treba da gledamo sebe i dižemo samopouzdanje - poručio je, pa potom pohvalio ambijent:

Svima prija ovakav ambijent. To nas dodatno motiviše. Gledamo sebe iz meča u meč i bićemo u redu.

