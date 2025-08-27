"TO NAS DODATNO MOTIVIŠE, BIĆEMO U REDU": Filip Petrušev je imao šta da kaže nakon pobede Srbije nad Estonijom
Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča Filip Petrušev izneo je utiske.
Nakon meča Petrušev je izrazio zadovoljstvo pobedom.
- Bilo je kao da igramo u gostima. To nas je motivisalo. Bili smo ozbiljni od starta, znali šta treba da radimo i na kraju smo zasluženo slavili. Znamo da će biti jačih protivnika. Treba da gledamo sebe i dižemo samopouzdanje - poručio je, pa potom pohvalio ambijent:
Svima prija ovakav ambijent. To nas dodatno motiviše. Gledamo sebe iz meča u meč i bićemo u redu.
