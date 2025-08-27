"POKAZALI SMO EVROPI...!" Ergin Ataman nakon pobede Turske na otvaranju Evrobasketa

Selektor Turske Ergin Ataman bio je veoma zadovoljan nakon uvodne pobede nad Letonijom rezultatom 93:73 na Evrobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

- Mislim da je kada igrate na strani početak veoma važan. Tako da smo od starta odigrali odlično u odbrani, dobro smo kretali loptu, i unutra i spolja, i preuzeli kontrolu nad igrom. Samo smo u poslednjem delu druge četvrtine imali nekoliko nepotrebnih izgubljenih lopti. Početak drugog poluvremena je takođe bio važan. Nismo im dozvolili lake šuteve. Mislim da smo igrali perfektno. Ovo je veoma važna pobeda za nas. Pokazali smo celoj Evropi da smo jedan od najboljih timova na ovom turniru - rekao je Ataman posle meča.

Turska sledeći meč igra protiv Češke, a tek u petoj rundi će se, najverovatnije, za prvo mesto boriti sa Srbijom.

- Pre utakmice video sam da svi smatraju da je Letonija favorit. Ali rekao sam igračima da smo mi jak tim i to smo pokazali na terenu. Sada je važno da i u narednim mečevima igramo istu ovakvu košarku - poručio je iskusni stručnjak.

