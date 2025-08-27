CRNOGORCI NALJUTILI SVETSKOG ŠAMPIONA: Nemačka silna na startu Evrobasketa, ali izgubila Bongu!

U prvom kolu Evropskog prvenstva u košarci sastali su se Crna Gora i Nemačka. Aktuelni Svetski šampion mučio se u prvom poluvremenu, ali je u nastavku u potpunosti slomio otpor rivala, na kraju: 76:106

Crna Gora pružala je otpor "Pancerima" u uvodne dve četvrtine. Držali su "Sokolovi" korak sa rivalom sve do treće četvrtine.

Tada su Nemci odlučili da ubace u petu brzinu i reše pitanje pobednika. Izabranici Aleksa Mumbrua treći period dobili ru rezultatom 12:33.

Crna Gora bez Vladimira Mihajlovića Crnogorski bek propustio je prvu utakmicu Evropskog prvenstva u košarci iz krajnje neobičnog razloga. On je protiv Nemaca pauzirao zbog toga što je nagazio na morskog ježa, te nije bio u situaciji da pomogne saigračima.

Nakon toga nije bilo povratka za Crnogorce koji su pokušavali da uspore ritam rivala, ali im to nije išlo za rukom, te je svetski šampion uprkos tome što je odmarao startere ubedljivo slavio rezultatom 76:106.

Najefikasniji u Crnoj Gori bili su: Nikola Vučević ubacio je 23 poena (uz 10 skokova), dva manje Kajl Alman, a 13 je dodao Igor Drobnjak

Dok su se kod Nemaca najbolje pokazali: Franc Vagner ubacio je 22 poena, jedan manje upisao je Denis Šreder, a Maodo Lo dodao je 10.

Dodatan razlog za brigu Nemci imaju u povredi Isaka Bonge koji je igru napustio u poslednjoj deonici.

