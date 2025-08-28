NASTAVLJA SE "LUDNICA", IGRAJU I DVA OD TRI NAJBOLJA KOŠAKARKAŠA! Evo ko sve danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je juče, a danas, "drugog radnog dana" čeka nas bogat program.

FOTO: Screenshot / Instagram / KSS

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Španija, i njen ne baš naivan rival, Gruzija, koja ipak nije u istoj "težinskoj kategoriji" kao moćna "furija". A danas igraju, uz Nikolu Jokića, i dve preostale od tri najveće zvezde Evrobasketa - Janis Adetokumbo u dresu Grčke igra protiv čestih dželata naših "orlova", Italijana, a u isto vreme, od 20.30, Luka Dončić kao kapiten izvodi Sloveniju na megdan Poljacima.

Četvrtak, 28. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu

14 Gruzija - Španija

14 Izrael - Island

17 Belgija - Francuska

17.15 BiH - Kipar

20.30 Grčka - Italija

20.30 Slovenija - Poljska

