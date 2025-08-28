Košarka

NASTAVLJA SE "LUDNICA", IGRAJU I DVA OD TRI NAJBOLJA KOŠAKARKAŠA! Evo ko sve danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci!

Новости онлине

28. 08. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je juče, a danas, "drugog radnog dana" čeka nas bogat program.

НАСТАВЉА СЕ ЛУДНИЦА, ИГРАЈУ И ДВА ОД ТРИ НАЈБОЉА КОШАКАРКАША! Ево ко све данас игра на Европском првенству у кошарци!

FOTO: Screenshot / Instagram / KSS

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Španija, i njen ne baš naivan rival, Gruzija, koja ipak nije u istoj "težinskoj kategoriji" kao moćna "furija". A danas igraju, uz Nikolu Jokića, i dve preostale od tri najveće zvezde Evrobasketa - Janis Adetokumbo u dresu Grčke igra protiv čestih dželata naših "orlova", Italijana, a u isto vreme, od 20.30, Luka Dončić kao kapiten izvodi Sloveniju na megdan Poljacima.

Četvrtak, 28. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
14 Gruzija - Španija
14 Izrael - Island 
17 Belgija - Francuska
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija
20.30 Slovenija - Poljska

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)