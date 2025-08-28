NASTAVLJA SE "LUDNICA", IGRAJU I DVA OD TRI NAJBOLJA KOŠAKARKAŠA! Evo ko sve danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci!
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je juče, a danas, "drugog radnog dana" čeka nas bogat program.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Šampionat u 12.30 otvara jedna istinska košarkaška sila, Španija, i njen ne baš naivan rival, Gruzija, koja ipak nije u istoj "težinskoj kategoriji" kao moćna "furija". A danas igraju, uz Nikolu Jokića, i dve preostale od tri najveće zvezde Evrobasketa - Janis Adetokumbo u dresu Grčke igra protiv čestih dželata naših "orlova", Italijana, a u isto vreme, od 20.30, Luka Dončić kao kapiten izvodi Sloveniju na megdan Poljacima.
Četvrtak, 28. avgust - raspored utakmica na Evrobasketu
14 Gruzija - Španija
14 Izrael - Island
17 Belgija - Francuska
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija
20.30 Slovenija - Poljska
---
