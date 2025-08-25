MOMENTALNA KAZNA I OTKAZ! Bivši košarkaš Partizana grmi na crno-bele strance
Karlik Džons, Sterling Braun i Isak Bonga u maju su bili akteri velikog incidenta ispred jednog beogradskog noćnog kluba, a nekadašnji košarkaš crno-belih Goran Grbović smatra da bi u nekoj drugoj državi kaznene mere za košarkaše Partizana bile mnogo ozbiljnije.
Trio beogradskog kluba bio je umešan u tuču u ranim jutarnjim časovima, a jedan čovek teško je povređen kada ga je Džons staklenom flašom pogodio u glavu. Neko vreme se spekulisalo da li će američki plejmejker uopšte moći da nosi dres Partizana u budućnosti, zbog potencijalno velike kazne koja mu je pretila.
Od tada je prošlo više od tri meseca, prašina se slegla i deluje da je sve utihnulo. Prošlogodišnja pojačanja sastava Željka Obradovića trebalo bi da neometano nastupaju za regionalnog šampiona, ali Goran Grbović nije zaboravio na prolećna dešavanja.
- To bi u nekoj drugoj državi značilo momentalan otkaz, odlazak na sud i tako dalje… Da se dogodi na terenu, pa i nekako, ali pošto je napolju - to je sigurno. To se radi i sa fudbalerima, ako bilo ko napravi incident. Napiju se, potuku i dobiju ozbiljnu kaznu od kluba. Izbace te, a dobiješ tužbu i od države - istakao je direktor Beogradske arene prilikom gostovanja u podkastu "Jao Mile".
Grbović je rođen u Kruševcu 1961. godine. Igrao je na poziciji krila, a za Partizan je nastupao od 1980. do 1988. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je bronzanu medalju na Evrobasketu 1987. godine u Grčkoj.
