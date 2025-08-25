MOMENTALNA KAZNA I OTKAZ! Bivši košarkaš Partizana grmi na crno-bele strance

Karlik Džons, Sterling Braun i Isak Bonga u maju su bili akteri velikog incidenta ispred jednog beogradskog noćnog kluba, a nekadašnji košarkaš crno-belih Goran Grbović smatra da bi u nekoj drugoj državi kaznene mere za košarkaše Partizana bile mnogo ozbiljnije.

FOTO: M. Vukadinović

Trio beogradskog kluba bio je umešan u tuču u ranim jutarnjim časovima, a jedan čovek teško je povređen kada ga je Džons staklenom flašom pogodio u glavu. Neko vreme se spekulisalo da li će američki plejmejker uopšte moći da nosi dres Partizana u budućnosti, zbog potencijalno velike kazne koja mu je pretila.

Od tada je prošlo više od tri meseca, prašina se slegla i deluje da je sve utihnulo. Prošlogodišnja pojačanja sastava Željka Obradovića trebalo bi da neometano nastupaju za regionalnog šampiona, ali Goran Grbović nije zaboravio na prolećna dešavanja.

Košarkaši Partizana Foto KK Partizan

- To bi u nekoj drugoj državi značilo momentalan otkaz, odlazak na sud i tako dalje… Da se dogodi na terenu, pa i nekako, ali pošto je napolju - to je sigurno. To se radi i sa fudbalerima, ako bilo ko napravi incident. Napiju se, potuku i dobiju ozbiljnu kaznu od kluba. Izbace te, a dobiješ tužbu i od države - istakao je direktor Beogradske arene prilikom gostovanja u podkastu "Jao Mile".

Grbović je rođen u Kruševcu 1961. godine. Igrao je na poziciji krila, a za Partizan je nastupao od 1980. do 1988. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je bronzanu medalju na Evrobasketu 1987. godine u Grčkoj.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji