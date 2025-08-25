Košarka

"ORLOVI", SREĆNO! Košarkaši Srbije otputovali u Rigu na Evropsko prvenstvo

Новости онлине

25. 08. 2025. u 09:06

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

ОРЛОВИ, СРЕЋНО! Кошаркаши Србије отпутовали у Ригу на Европско првенство

Foto: KSS

Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije gde će igrati sve mečeve grupne, ali i eliminacione faze EP.

Srbija će na EP, koje počinje u sredu, 27. avgusta, igrati u grupi A sa domaćinom Letonijom, Turskom, Češkom, Portugalom i Estonijom, protiv koje će igrati meč prvog kola, u sredu od 20 i 15.

Po četiri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe će u osminu finala.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FRKA NA KIPRU PRED ZVEZDA - PAFOS! Domaćinima uopšte nije svejedno!
Fudbal

0 0

FRKA NA KIPRU PRED ZVEZDA - PAFOS! Domaćinima uopšte nije svejedno!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih mogu da sa optimizmom čekaju taj meč. Sa druge strane, Kipranima baš i nije svejedno...

25. 08. 2025. u 12:13

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?