"ORLOVI", SREĆNO! Košarkaši Srbije otputovali u Rigu na Evropsko prvenstvo
Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije gde će igrati sve mečeve grupne, ali i eliminacione faze EP.
Srbija će na EP, koje počinje u sredu, 27. avgusta, igrati u grupi A sa domaćinom Letonijom, Turskom, Češkom, Portugalom i Estonijom, protiv koje će igrati meč prvog kola, u sredu od 20 i 15.
Po četiri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe će u osminu finala.
