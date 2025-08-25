"ORLOVI", SREĆNO! Košarkaši Srbije otputovali u Rigu na Evropsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Foto: KSS

Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije gde će igrati sve mečeve grupne, ali i eliminacione faze EP.

Srbija će na EP, koje počinje u sredu, 27. avgusta, igrati u grupi A sa domaćinom Letonijom, Turskom, Češkom, Portugalom i Estonijom, protiv koje će igrati meč prvog kola, u sredu od 20 i 15.

Po četiri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe će u osminu finala.

