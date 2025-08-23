KAKVE REČI ZA NIKOLU JOKIĆA: On je kombinacija Janisa Adetokumba i Luke Dončića
ZA Španiju će na Evropskom prvenstvu igrati Santi Aldama koji je govorio o Nikoli Jokiću, koga izuzetno ceni.
On smatra da je za protivnika mnogo bolje kad lopta nije kod zvezde Denver nagetsa.
- On je kombinacija Janisa Adetokumba i Luke Dončića. Uvek dobro čita igru. Ako lopta nije kod njega, tim bolje za nas - rekao je Aldama.
Član Memfisa ističe da je igranje za nacionalni tim posebna čast.
- Igranje za Španiju je najveća čast. Oduvek sam želeo da budem profesionalac, ali igranje za svoju zemlju je nešto više od toga. Mogućnost da je predstavljam na evropskoj sceni je nešto veoma važno za mene - zaključio je Aldama.
Španija se na Evrobasketu 2025 (27. avgust - 14. septembar) nalazi u grupi C sa Kiprom, Italijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Grčkom.
"Furija" koja brani zlato prvi meč igra 28. avgusta od 14 časova protiv Gruzije.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija
OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).
23. 08. 2025. u 12:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)