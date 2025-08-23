KAKVE REČI ZA NIKOLU JOKIĆA: On je kombinacija Janisa Adetokumba i Luke Dončića

ZA Španiju će na Evropskom prvenstvu igrati Santi Aldama koji je govorio o Nikoli Jokiću, koga izuzetno ceni.

FOTO: ATA images

On smatra da je za protivnika mnogo bolje kad lopta nije kod zvezde Denver nagetsa.

- On je kombinacija Janisa Adetokumba i Luke Dončića. Uvek dobro čita igru. Ako lopta nije kod njega, tim bolje za nas - rekao je Aldama.

Član Memfisa ističe da je igranje za nacionalni tim posebna čast.

- Igranje za Španiju je najveća čast. Oduvek sam želeo da budem profesionalac, ali igranje za svoju zemlju je nešto više od toga. Mogućnost da je predstavljam na evropskoj sceni je nešto veoma važno za mene - zaključio je Aldama.

Španija se na Evrobasketu 2025 (27. avgust - 14. septembar) nalazi u grupi C sa Kiprom, Italijom, Bosnom i Hercegovinom, Gruzijom i Grčkom.

"Furija" koja brani zlato prvi meč igra 28. avgusta od 14 časova protiv Gruzije.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

