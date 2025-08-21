Košarka

"MVP, MVP, MVP!" Cela "Arena" skandirala Nikoli Jokiću (VIDEO)

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 21:18

Na programu je meč između Srbije i Slovenije, a na početku drugog poluvremena cela hala je skandirala Nikoli Jokiću.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Preko 20.000 ljudi skandiralo je srpskom centru Nikoli Jokiću - "MVP, MVP, MVP!".

Svi se nadamo da će na Eurobasketu "Džoker" biti onaj pravi, voditi Srbiju ka zlatu i stvarno biti "MVP".

