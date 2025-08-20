LUKA DONČIĆ ŠOKIRAO NAVIJAČE: Evo šta se desilo pred dolazak Slovenije u Beograd na megdan sa Jokićem i "orlovima"
Evropsko prvenstvo u košarci "samo što nije", a jedna od najvećih zvezdi evropske košarke, Luka Dončić, u centru je pažnje. On ne samo da oduševljava ljubitelje "igre pod obručima" svojim umećem, već i time time što je vrlo pristupačan.
Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "Indeks":
"Superstar Los Anđeles lejkersa i reprezentacije Slovenije to je dokazao i na benzinskoj pumpi negde u Sloveniji, otkrio je italijanski ljubitelj košarke.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Nisam prepoznao isklesanog Dončića"
"Jutros. Slovenačka benzinska pumpa. Prijatelj i ja smo otišli da dopunimo zalihe piva. U baru je bio jako visok tip u japankama. Pio je kafu. Bio je s još jednim muškarcem. Pogledao sam ga bolje. Bio je to Dončić. Gotovo ga nisam prepoznao jer je bio 15 kilograma lakši, bio je isklesan. Rekao sam mu: 'Luka!' Mahnuo mi je. Na parkingu je pozdravio mene i prijatelje.
Slikao se sa svima. Rekao je da povreda s prijateljske utakmice nije ozbiljna i da jedva čeka Evropsko prvenstvo. Pozdravio nas je na italijanskom. Rekao je 'ćao' i otišao. Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lejkersima u Los Anđelesu i ideš kući u vilu na Beverli Hilsu, a sledeći dan si u japankama na benzinskoj pumpi i razgovaraš s italijanskim strancima", napisao je pomenuti mladić uz fotografiju s Dončićem.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kapiten Slovenije ovog leta smršao je čak 14 kilograma kako bi spreman dočekao predstojeći Eurobasket. Na nedavnoj prijateljskoj utakmici Slovenije i Letonje jako je zabrinuo navijače. Nakon što mu je saigrač pao na nogu, šepao je i hvatao se za desno koleno. Ipak, detaljni pregledi pokazali su da nije ozbiljno povređen. Slovenija je na šampionatu Evrope u grupi s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom. Prvu utakmicu igra 28. avgusta protiv Poljske", piše pomenuti medij.
A sad, Srbija - Slovenija!
Podsetimo, košarkaši Srbije će u četvrtak 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket upravo protiv selekcije Slovenije predvođene Dončićem.
Utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova.
Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.
Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
19. 08. 2025. u 15:12
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
20. 08. 2025. u 12:23
PEŠIĆ SKRATIO SPISAK?! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!
20. 08. 2025. u 14:37
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)