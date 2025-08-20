Košarka

LUKA DONČIĆ ŠOKIRAO NAVIJAČE: Evo šta se desilo pred dolazak Slovenije u Beograd na megdan sa Jokićem i "orlovima"

20. 08. 2025. u 18:36

Evropsko prvenstvo u košarci "samo što nije", a jedna od najvećih zvezdi evropske košarke, Luka Dončić, u centru je pažnje. On ne samo da oduševljava ljubitelje "igre pod obručima" svojim umećem, već i time time što je vrlo pristupačan.

FOTO: Tanjug/AP

Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "Indeks":

"Superstar Los Anđeles lejkersa i reprezentacije Slovenije to je dokazao i na benzinskoj pumpi negde u Sloveniji, otkrio je italijanski ljubitelj košarke.

"Nisam prepoznao isklesanog Dončića"

"Jutros. Slovenačka benzinska pumpa. Prijatelj i ja smo otišli da dopunimo zalihe piva. U baru je bio jako visok tip u japankama. Pio je kafu. Bio je s još jednim muškarcem. Pogledao sam ga bolje. Bio je to Dončić. Gotovo ga nisam prepoznao jer je bio 15 kilograma lakši, bio je isklesan. Rekao sam mu: 'Luka!' Mahnuo mi je. Na parkingu je pozdravio mene i prijatelje.

Slikao se sa svima. Rekao je da povreda s prijateljske utakmice nije ozbiljna i da jedva čeka Evropsko prvenstvo. Pozdravio nas je na italijanskom. Rekao je 'ćao' i otišao. Život je stvarno čudan. Jedan dan treniraš s Lejkersima u Los Anđelesu i ideš kući u vilu na Beverli Hilsu, a sledeći dan si u japankama na benzinskoj pumpi i razgovaraš s italijanskim strancima", napisao je pomenuti mladić uz fotografiju s Dončićem.

Kapiten Slovenije ovog leta smršao je čak 14 kilograma kako bi spreman dočekao predstojeći Eurobasket. Na nedavnoj prijateljskoj utakmici Slovenije i Letonje jako je zabrinuo navijače. Nakon što mu je saigrač pao na nogu, šepao je i hvatao se za desno koleno. Ipak, detaljni pregledi pokazali su da nije ozbiljno povređen. Slovenija je na šampionatu Evrope u grupi s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom. Prvu utakmicu igra 28. avgusta protiv Poljske", piše pomenuti medij.

A sad, Srbija - Slovenija!

Podsetimo, košarkaši Srbije će u četvrtak 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket upravo protiv selekcije Slovenije predvođene Dončićem.

Utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

 

