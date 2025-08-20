NEKA BUDE KAKO FIBA KAŽE! Evo ko će biti šampion Evrope u košarci

Svetska košarkaška federacija je objavila anketu među akreditovanim medijima po kojoj je Srbija prvi favorit za zlato.

Članovi akreditovanih medija popunili su anketu na nekoliko pitanja i prema njihovom mišljenju i čak 73 posto glasova je odredilo Srbiju kao prvaka, a 90,8 posto vidi "orlove" na podijumu.

Što se tiče favorita za prvo mesto, Srbiji je najbliža Nemačka sa 10 posto, pa Francuska sa 6,2 posto. Iste ekipe su viđenje uz Srbiju na podijumu.

O sigurnosti međunarodnih medija u uspeh i snagu selekcije Svetislava Pešića govori i glasanje za najveće razočaranje, gde ih nema ni u top 10.

Nikola Jokić je favorit za MVP-a prvenstva sa 72,2 posto, Svetislav Pešić za nagradu za trenera Evrobasketa sa 34,4 posto.

"Džoker" je izglasan i za sigurnog prvog skakača turnira (58,4 posto), dok je četvrti u konkurenciji najboljih strelaca sa 11,2 posto. Očekivano se nalazi i na listi kandidata za najboljeg asistenta, zauzimajući treće mesto sa 18,4 posto glasova. Iznad su Luka Dončić i Denis Šreder.

Što se tiče ostalih igrača Srbije. Bogdan Bogdanović je peti među najboljih strelcima, Vasilije Micić peti među asistentima, dok su Bogdanović i Avramović u grupi od 7. do 10. mesta sa 1,6 posto glasova u istoj kategoriji.

Nikola Topić je treći u glasanju za najboljeg mladog igrača sa 20,9 posto. Više glasova su pokupili Francuzi Aleks Sar i Zakari Risaše.

U kategoriji najsigurnijih pojedinaca za presudni šut su u vrhu Luka Dončić, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović.

