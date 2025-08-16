SRBIJA JE NAJBOLJA U EVROPI: "Orlići" osvojili zlatnu medalju, pobedili Litvaniju posle neverovatnog preokreta

SRBIJA je najbolja u Evropi. Kadetska košarkaška reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Gruziji. "Orlići" su u meču za trofej posle neverovatnog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

FOTO: FIBA.Basketball

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominanta. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela rivala u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

