SRBIJA JE NAJBOLJA U EVROPI: "Orlići" osvojili zlatnu medalju, pobedili Litvaniju posle neverovatnog preokreta
SRBIJA je najbolja u Evropi. Kadetska košarkaška reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Gruziji. "Orlići" su u meču za trofej posle neverovatnog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).
Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.
Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominanta. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.
Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela rivala u tom delu susreta - 32:15.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.
Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.
Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KATASTROFA ZA SLOVENIJU: Povredio se Luka Dončić, šepajući napustio teren (VIDEO)
16. 08. 2025. u 18:56
SRBIJA POKAZALA SNAGU: "Orlovi" pobedili svetskog šampiona i to na njegovom terenu!
16. 08. 2025. u 22:42
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)