Košarka

SRBIJA JE NAJBOLJA U EVROPI: "Orlići" osvojili zlatnu medalju, pobedili Litvaniju posle neverovatnog preokreta

Časlav Vuković

16. 08. 2025. u 21:00

SRBIJA je najbolja u Evropi. Kadetska košarkaška reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Gruziji. "Orlići" su u meču za trofej posle neverovatnog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

СРБИЈА ЈЕ НАЈБОЉА У ЕВРОПИ: Орлићи освојили златну медаљу, победили Литванију после невероватног преокрета

FOTO: FIBA.Basketball

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominanta. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela rivala u tom delu susreta - 32:15.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TU MOŽEMO NAJVIŠE DA NAPREDUJEMO: Nikola Jović imao šta da kaže nakon meča Srbija - Nemačka

"TU MOŽEMO NAJVIŠE DA NAPREDUJEMO": Nikola Jović imao šta da kaže nakon meča Srbija - Nemačka