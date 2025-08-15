ZVEZDA OSTALA "KRATKIH RUKAVA"? Pojačanje iz NBA lige ipak (ne) dolazi?

U jednom trenutku delovalo da je Crvena zvezda na pragu velikog pojačanja, ali čini se da je sve dalje Amerikanac od Beograda.

Naime, bivši saigrač našeg Nikole Jokića u Denver Nagetsima Bouns Hajland bio je viđen kao pojačanje Zvezde, a sada je na meti je Minesote Timbervulfsa koji bi sa potpisom beka zatvorili roster za narednu sezonu.

Trenutno "vukovi" imaju razmatraju izbor između trojice, odlučiće da li da potpišu Hajlanda, Malkoma Brogdona, Kamerona Pejna ili Lendrija Šameta.

Međutim, Hajlandu se daju najveće šanse. Posebno zato što je i prošle sezone nastupao za Minesotu. Istina, najviše u Razvojnoj ligi.

Zanimljivo je da su Timbervulvsi trenutno jedini tim koji se dovodi u vezu sa Hajlandom i postoji velika verovatnoća da će Amerikanac doći u Evropu ako se ne dogovori sa upravom Minesote.

Ipak, trenutno deluje da je Bouns značajno bliži ostanku u NBA ligi, a da će Crvena zvezda morati da se okrene potrazi za drugim pojačanjem na bekovskim pozicijama.

