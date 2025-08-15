ZVEZDA OSTALA "KRATKIH RUKAVA"? Pojačanje iz NBA lige ipak (ne) dolazi?
U jednom trenutku delovalo da je Crvena zvezda na pragu velikog pojačanja, ali čini se da je sve dalje Amerikanac od Beograda.
Naime, bivši saigrač našeg Nikole Jokića u Denver Nagetsima Bouns Hajland bio je viđen kao pojačanje Zvezde, a sada je na meti je Minesote Timbervulfsa koji bi sa potpisom beka zatvorili roster za narednu sezonu.
Trenutno "vukovi" imaju razmatraju izbor između trojice, odlučiće da li da potpišu Hajlanda, Malkoma Brogdona, Kamerona Pejna ili Lendrija Šameta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Međutim, Hajlandu se daju najveće šanse. Posebno zato što je i prošle sezone nastupao za Minesotu. Istina, najviše u Razvojnoj ligi.
Zanimljivo je da su Timbervulvsi trenutno jedini tim koji se dovodi u vezu sa Hajlandom i postoji velika verovatnoća da će Amerikanac doći u Evropu ako se ne dogovori sa upravom Minesote.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ipak, trenutno deluje da je Bouns značajno bliži ostanku u NBA ligi, a da će Crvena zvezda morati da se okrene potrazi za drugim pojačanjem na bekovskim pozicijama.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
OPŠTI TENISKI HAOS! Ben Rotenberg napao Janika Sinera, a sve zbog doping afere
15. 08. 2025. u 17:16
OLGA PREŽIVELA PAKAO: Danilovićeva objavila šokantan prizor iz Sinsinatija (FOTO)
15. 08. 2025. u 16:36
NEVEROVATAN PREOKRET: Dušan Vlahović oblači crveno-beli dres!?
15. 08. 2025. u 15:34
EKSPLOZIJA RUSKE PODMORNICE IH ODVELA U EVROPU: Fudbalska priča koju je malo ko znao!
14. 08. 2025. u 17:47
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)