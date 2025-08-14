SPREMAN DA NOKAUTIRA JOKIĆA KAD ZAVRŠI KARIJERU: NBA šampion se ne šali...

NAJVEĆA zvezda reprezentacije Letonije Kristaps Porzingis sprema se za Evropsko prvenstvo, a pored treninga odlučio je da se oproba i u drugim sportovima.

FOTO: AP

NBA šampion se našalio da bi mogao da se bavi MMA nakon završetka košarkaške karijere

- Igrao sam malo tenis i padel tokom leta, a takođe sam se okušao i u MMA, ali sam obećao klubu da to neću raditi tokom karijere. Čuvam se da bih započeo karijeru u MMA posle košarke - rekao je Kristaps Porzingis uz smeh u intervjuu za "Sportacentrs".

Ovaj 30-godišnjak je najjaču ligu na svetu osvojio sa Boston seltiksima, a trenutno nastupa za Atlantu hoks.

On će na predstojećem Evrobasketu 2025 (27. avgust - 14. septembar) igrati protiv Srbije, pošto se ove dve reprezentacije nalaze u grupi A. Pored njih su tu još: Češka, Turska, Portugalija i Estonija.

