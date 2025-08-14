VAŽNA VEST ZA ZVEZDAŠE: Evo kad košarkaški klub počinje sa prodajom sezonskih karata
KK Crvena zvezda će u ponedeljak, 18. avgusta od 12 časova da pusti u prodaju sezonske karte.
Iz kluba su se oglasili saopštenjem kako bi obavestili navijače na koji način mogu da kupe ulaznice.
- Prodaja će trajati do 25.09.2025. godine, praktično do početka takmičarske sezone koja za crveno-bele kreće 30.09.2025. godine u "Beogradskoj areni" spektaklom protiv milanskog Armanija. Cene sezonskih karata obuhvataju takmičarske utakmice prvog tima u Evroligi u Areni (osim utakmice 20. kola sa Valensijom koja se igra u hali Aleksandar Nikolić), ABA ligi i srpskoj ligi.
Cene su minimalno korigovane u odnosu na prošlu sezonu, a Zvezda će igrati više takmičarskih mečeva u Evroligi naredne sezone, koja broji 20 ekipa u ligaškom delu sezone.
Prodaja sezonskih karata obavljaće se po sada već ustaljenom načinu u tri faze:
PRVA FAZA – obnova istih mesta (sva mesta iz prošle sezone su rezervisana za vlasnike sezonskih iz prethodne takmičarske sezone) – period prodaje u prvoj fazi je od 18.8. do 3.9.2025.
DRUGA FAZA – obnova sezonskih karata, kao i mogućnost promene mesta od preostalih dostupnih slobodnih sezonskih karata od 4.9. do 10.9.2025.
TREĆA FAZA - slobodna prodaja sezonskih karata za sve sektore od 11.9. do 25.9.2025.
Sezonske karte prodavaće se u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, početak u ponedeljak od 12 časova, kao i online.
Radno vreme prodajnog mesta Mali Kalemegdan biće radnim danima od 12 do 20 časova i subotom od 10-16 časova.
KK Crvena zvezda pokreće novu ticketing platformu! Nadamo se da će nova platforma olakšati svim Zvezdašima da na jednostavan način dođu do svoje karte, kako sezonske tako i dnevne.
Klub će se u narednom periodu kao i svake sezone oglašavati sa dodatnim informacijama i pojašnjenjima, kako bi ceo proces prodaje karata protekao u najboljem redu i bez ikakvih zastoja - stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.
Podsećamo još jednom na cene sezonskih karata KK Crvena zvezda Meridianbet za takmičarsku sezonu 2025-2026.
