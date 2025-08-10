NBA KOŠARKAŠ PROPUŠTA EVROBASKET 2025: Povreda ga sprečila da igra na Evropskom prvenstvu
Najnovije vesti pred Evropsko prvenstvo u košarci nisu najbolje za jednog od NBA košarkaša.
Naime, košarkaški reprezentativac Poljske Džeremi Sočan propustiće zbog povrede predstojeće Evropsko prvenstvo, saopštio je danas KS Poljske.
U saopštenju se navodi da se Sočan pre nekoliko dana požalio na bol u listu, a posle dodatnih medicinskih pregleda utvrđeno je da poljski reprezentativac neće moći da se oporavi do šampionata Evrope, koje počinje 27. avgusta.
Košarkaški savez Poljske je objavio da je posle sastanka na kome su učestvovali igrač i njegov menadžer, čelnici Saveza i predstavnici San Antonija odlučeno da je najbolje rešenje da se Sočan vrati u Sjedinjene Američke Države i da tamo nastavi sa rehabilitacijom.
Sočan (22) je član San Antonija od 2022. godine, a za Sparse je prošle sezone u NBA prosečno beležio 11,4 poena, 6,5 skokova i 2,4 asistencije po utakmici.
Poljska će na Evrobasketu 2025 igrati u grupi D u Katovicama sa selekcijama Islanda, Francuske, Slovenije, Belgije i Izraela.
