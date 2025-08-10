NBA KOŠARKAŠ PROPUŠTA EVROBASKET 2025: Povreda ga sprečila da igra na Evropskom prvenstvu

Najnovije vesti pred Evropsko prvenstvo u košarci nisu najbolje za jednog od NBA košarkaša.

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, košarkaški reprezentativac Poljske Džeremi Sočan propustiće zbog povrede predstojeće Evropsko prvenstvo, saopštio je danas KS Poljske.

U saopštenju se navodi da se Sočan pre nekoliko dana požalio na bol u listu, a posle dodatnih medicinskih pregleda utvrđeno je da poljski reprezentativac neće moći da se oporavi do šampionata Evrope, koje počinje 27. avgusta.



Košarkaški savez Poljske je objavio da je posle sastanka na kome su učestvovali igrač i njegov menadžer, čelnici Saveza i predstavnici San Antonija odlučeno da je najbolje rešenje da se Sočan vrati u Sjedinjene Američke Države i da tamo nastavi sa rehabilitacijom.

Jeremy Sochan is out of EuroBasket.



Polish forward will return to San Antonio for more tests and rehabilitation following calf injury sustained at national team camp.



Decision was made after consultation with @spurs @KoszKadra and @JeremySochan team.#PorVida #GoSpursGo pic.twitter.com/RA874H6dz9 — Mateusz Babiarz (@matbabiarz) August 10, 2025





Sočan (22) je član San Antonija od 2022. godine, a za Sparse je prošle sezone u NBA prosečno beležio 11,4 poena, 6,5 skokova i 2,4 asistencije po utakmici.



Poljska će na Evrobasketu 2025 igrati u grupi D u Katovicama sa selekcijama Islanda, Francuske, Slovenije, Belgije i Izraela.



Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu