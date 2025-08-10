KOŠARKAŠI SRBIJE OPET ZAPEVALI! Godišnjicu olimpijske bronze i lude proslave obeležili - ovom pesmom (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Srbije je na ovaj dan, prošle godine, osvojila bronzu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a tačno 365 dana umesto selektoru "orlova", Svetislavu Pešiću, naši košarkaši su zapevali - jednom drugom članu nacionalne selekcije.
Podsetimo,fantastična Srbija je bronzu osvojila pobedivši Nemačku u meču za treće mesto.
Po završetku te utakmice, Pešić je održao vrlo zanimljivu konferenciju za medije (koja je, verovatno, prilično zaboleti američke ali i francuske ljubitelje košarke), a onda...
Onda je u povratku u hotel - doživeo da mu cela reprezentacija peva.
U autobusu, košarkaši Srbije su strani hit prepevali, pa zagrmeli "Kari's on fire", u čast Svetislava "Karija" Pešića.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo, a i kako se slavni strateg pomalo zbunio ovom scenom:
Sada, godinu dana kasnije, srpski košarkaši su pevali - iz rođendanskog razloga.
Naime, mladi Nikola Topić je rođen baš 10. avgusta, i to 2005, pa je 20. rođendan proslavio sa saigračima iz nacionalne selekcije, i to na Kipru.
Tamo su "orlovi" ovo otpevali igraču Oklahome:
Podsetimo, u subotu su košarkaši Srbije pobedili Grčku u sklopu priprema za Evrobasket 2025, a danas, ove nedelje, od 16 časova igraju sa Kiprom i prenos tog meča možete pratiti na sportskim stranicama portala "Novosti".
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
