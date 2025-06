REAGOVAO I MINISTAR: Evo kada se nastavlja serija Olimpijakos-Pantinaikos

SMIRUJU se polako strasti u grčkoj nakon što je serija između Olimpijakosa i Panatinaikosa prekinuta u nedelju kada su crveno-beli pobedili 91:83 i izjednačili na 1:1 u seriji.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je pretio da će silovati ćerku jednog od vlasnika Olimpijakosa, dok su navijači Olimpijakosa na nacionalnoj osnovi vređali Turke, trenera Panatinaikosa Ergina Atamana i košarkaše Džedija Osmana i Omera Jurtsevena.

Došlo je do prekida serije, upitno je bilo hoće li se uopšte igrati, ali došlo je do dogovora da se finalna serija nastavi u petak i završi najkasnije do sredine naredne nedelje, dogovoreno je nakon razgovora timova sa ministrom sporta Janisom Vrucisom.

Dogovoreno je da se serija, koja je prekinuta u nedelju kod rezultata 1:1, nastavi u petak trećom utakmicom. Dogovoreno je da vlasnici oba kluba ne prisustvuju utakmicama do kraja serije.

Kako javlja "Jurohups", treća utakmica je zakazana za petak u dvorani Panatinaikosa, a četvrta za nedelju čiji će domaćin biti Olimpijakos.

U slučaju da posle četiri meča bude 2:2, "majstorica" će se igrati sledeće nedelje, ili u utorak ili u sredu.

