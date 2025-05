"PARTIZAN ĆU UVEK POŠTOVATI, ALI..." Davis Bertans pred meč Dubaija sa crno-belima u polufinalu ABA lige

U ponedeljak počinje polufinalna serija ABA lige između Dubaija i Partizana. Pred meč se oglasio i miljenik "grobara" a sada košarkaš Dubaija, Davis Bertans.

Foto: Profimedia

On je po ko zna koji put pokazao poštovanje prema crno-belima, ali ne krije da želi da njegov tim ode u finale.

- Partizan je odigrao veliku ulogu u mom razvoju i uvek ću to poštovati, ali sada sam fokusiran na to da pomognem Dubaiju da stigne do finala. Oni su čvrsta, disciplinovana ekipa, ali mi smo se dobro pripremili – razigravanje, protok lopte i koncentracija u odbrani biće ključni. Spremni smo za borbu - rekao je Bertans.

