SRPSKA POSLA! Evo kako je Nikola Jokić reagovao kada je saznao da nije MVP NBA lige

Nikola Jokić, košarkaš koji je po mnogima zaslužio MVP nagradu za najkorisnijeg igrača MVP lige, pokraden je i ove godine. Priznanje je dodeljeno Šaiju Gildžis Aleksanderu, a sada isplivavaju nove informacije o tome kako je tu vest prihvatio Srbin.

Menadžer najboljeg košarkaša današnjice Miško Ražnatović govorio je o odluci da Nikoli ne bude dodeljena četvrta MVP nagrada.

- Šta reći, Nikolina sezona je statistički možda i najbolja u istoriji. Svi se sa nekom gorčinom obraćaju meni kako to nije okej, što nije osvojio još jednu nagradu, ali prava suština je da ljudi glasaju i oni su glasali da je to neko drugi. Da li su motivi tog glasanja ono što su zaista videli na terenu ili su motivi glasanja da im je ipak malo dosta tog dečka iz Srbije - rekao je Ražnatović za "Mocart sport".

"Još nezasluženije je Embid dobio nagradu"

On je naglasio da Jokića ova odluka nije posebno pogodila.

- Jednostavno, tako je. To je izglasano, nije neka odluka lige, da je to sad u interesu NBA da bude igrač iz Oklahome. Nikola ni prošli put, kada je Embid po meni još nezasluženije uzeo tu titulu nego što je sada Šej, apsolutno nije odreagovao na to. Činjenica je da u proteklih pet godina on svih pet puta bio u prva dva igrača. Ja verujem da će još neki put u budućnosti to napraviti. A i ako ne napravi, ovo je već dovoljno. On je, po meni, jedan od pet najboljih koji su se bavili ovom sportom ikada. To je to - rekao je Ražnatović.

