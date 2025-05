GORDON BRANI NIKOLU JOKIĆA: Guraju ga, udaraju laktovima, kolenima...

DENVER je razbijen u drugoj utakmici polufinala Zapadne konferencije. Oklahoma je trijumfovala sa 149:106, a srpski košarkaš Nikola Jokić je zbog šest faulova morao ranije da završi utakmicu. O tome kako igrači Tandera čuvaju asa Nagetsa govorio je Eron Gordon.

FOTO: Tanjug/AP/Kyle Phillips

Krilni košarkaš tima iz Kolorada je istakao da ga guraju, udaraju laktovima, odguruju...

- Ako će da im dozvole da ga guraju, odguruju, stavljaju obe ruke na njega, izguravaju ga, udaraju kolenima, laktovima i rade sve te stvari koje baš i nisu legalne – tu se ne može mnogo učiniti. Jokić mora da igra kroz to. Ako to neće da sviraju, onda jednostavno – neće da sviraju - rekao je Gordon.

Smatra da se ne svira veliki broj faulova nad centrom Denvera.

- Fauliraju tog momka. Skoro svaki put sviraju drugi faul. Prvo fauliraju Jokića, a onda on reaguje, i često uhvate tog drugog. Ali fauliraju ga – jasno i glasno – tokom cele utakmice. To je situacija gde ne možeš da sviraš svaki faul jer bi onda svirao faul u svakom napadu, ali ga fauliraju.

Ipak, Amerikanac ne želi da traži alibi u sudijama za ubedljiv poraz.

- Kada izgubiš sa 40 razlike, to nije do sudija. Nije do suđenja. To moramo prvo da zaboravimo. Samo treba da nastavimo da igramo svoju igru, da budemo precizni, čvrsti i fokusirani - zaključio je Gordon.

Nakon dve utakmice u Oklahoma sitiju rezultat je 1-1. Serija se sad seli u Koloradu. Naredna utakmkica na programu je u noći između petka i subote od 4.00 sata po srednjeevropskom vremenu.

