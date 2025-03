"TI SI SADA DOKTOR!?" Nikola Jokić začepio usta američkom provokatoru (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Milvoki 127:117, i time zabeležili svoj 46. trijumf u Američkog profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić, koji je u svojoj prvoj utakmici nakon oporavka od povrede zabeležio tripl-dabl sa 39 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Srpski centar je propustio prethodnih pet mečeva Nagetsa zbog povrede skočnog zgloba.

Nakon pobede je u razgovoru sa medijima govorio o povredi koja ga je mučila.

- Bilo je pametno da pauziram. Nisam mogao da skočim na levu nogu, bilo je veoma bolno i bilo je bolje da prvo zalečim povredu. Nisam želeo da budem na parketu i osećam nervozu jer ne mogu da igram na nivou na kojem želim", rekao je Jokić.

Sada se oseća spremnim.

- Osećam se mnogo bolje nego što sam mislio. Ne želim da govorim u procentima, ali mnogo sam zadovoljniji nego što sam očekivao. I dalje osećam zglob, ali mnogo, mnogo, mnogo manje nego ranije - konstatovao je Jokić na terenu.

Međutim, nešto burnije je bilo na konferenciji za medije.

- Teško je, jer dosta vremena provodim na terenu i mislim da bolje izgledamo kada sam ja na terenu, mogu da nam pomognem i sa stvarima koje primetim, ali ne želim da budem trener. To je njihov posao, ne želim da se mešam u njihov posao, mislim da to nije pošteno. Ako me pitaju, naravno da ću da kažem šta mislim, ali ne želim sebe da stavljam u tu poziciju."

Jedan novinar ga je vidno iznervirao upitavši kako izgledaju razgovori sa trenerom i kada se to odlučuje da igra uprkos zadobijenoj povredi.

- Ti si sada doktor? Bila je to pametna odluka, nisam mogao da skačem na levu nogu, osećao sam bol, ne želim da budem na terenu i da budem nervozan jer ne mogu da igram kako želim i na nivou na kom želim. Mislim da je dobra odluka uvek da igrač ozdravi i da bude na 100 odsto. Osećam se bolje, ne mogu da kažem na koliko sam procenata, ali je bolje nego što sam mislio. Osećam bol, ali mnogo, mnogo, mnogo manje nego što je bilo", jasan je bio Jokić.

