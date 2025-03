"POKAZAO JE VELIKO POŠTOVANJE PREMA PARTIZANU!" Duško Savanović stao u odbranu Kevina Pantera

Košarkaši Partizana poraženi su kao gosti od Barselone sa 87:80 u meču 29. kola Evrolige, a najbolji pojedinac na meču bio je Kevin Panter, bivši kapiten crno-belih.

Foto: Profimedia

- Zanimljivi su mi ti strastveni zaključci publike. Možda neki igrač bude motivisaniji, ali to su profesionalci. Ja sam u mlađim kategorijama svedočio kada je jedan trener imao primedbu na to što je druga ekipa dobila 60 ili 70 razlike. Odgovor je bio kako to nije ubijanje ekipe, već pokazivanje poštovanja jer je odigrao svih 40 minuta na visokom nivou - započeo je Savanović u emisiji "Tripl-dabl sa Savanom".

Zatim je konkretno govorio o Panteru istakavši da deli mišljenje sa trenerom Partizana Željkom Obradovićem, koji je odmah nakon meča stao u odbranu američkog beka.

- Ja smatram da je Panter pokazao veliko poštovanje prema Partizanu, dao je svoje najbolje izdanje i pokazao da mu je to bila bitna utakmica. Partizan je njemu prekretnica u karijeri, danas ne bi bio u Barseloni da nije bio u Partizanu. Željko Obradović je dao dobar odgovor na kraju - zaključio je Savanović.

