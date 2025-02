AMERI ZATEČENI! Luka Dončić ne liči na sebe u Los Anđelesu (VIDEO)

Košarkaši Jute Džez došli su do pobede na svom terenu pred Ol-star pauzu, pošto su savladali Los Anđeles Lejkerse, rezultatom 131:119.

FOTO: Tanjug/AP

Drugi meč Luke Dončića u dresu Jezerdžija i prvi poraz. Imali su Lejkersi deset pobeda u prethodnih 11 mečeva, ali su pomalo i neočekivano pali u Solt Lejk Sitiju, pre pauzu od jedne nedelje, koja zbog Ol-stara sledi u NBA ligi.

Dončić je na svom debiju ubacio 14 poena, a ni sada se niije proslavio, jer je meč završio sa 16 (6/13 iz igre, 1/8 trojke, 1/5 slobodna bacanja). Uz to je imao po četiri skoka i asistencije. Tri poena više od njega imao je Rui Hačimura, Lebron Džejms je imao 18, a Ostin Rivs 15 poena i 11 asistencija. Domaćina je do trijumfa predvodio Lauri Markanen sa 32 poena, Džordan Klarkson je dodao 21, a Kijonte Džordž jedan manje.

Prva četvrtina prošla je u egal igra, a nijedna ekipa nije uspevala da stigne do nekog ozbiljnijeg vođstva. U nastavku se igralo u serijama, Juta je prva došla do plus sedam (37:30), Lejkersi su brzo okrenuli, ali je Džez ipak na poluvreme otišao sa osetnijom razlikom (64:56).

Nju do kraja nisu gubili, a presudna je bila serija 22-2, kojom je Juta otišla na nedostižnih 96:71. Los Anđeles je uspeo da do kraja ublaži, ali ne i da izbegne poraz.

Posle ovog meča je tim iz Kalifornije na skoru 32-20 i peti je na Zapadu, dok je Juta na 14. mestu ove konferencije, sa učinkom 13-40.