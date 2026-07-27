BOMBA JE SPREMNA DA EKSPLODIRA! Adem LJajić napustio Sarajevo, sledi veliki povratak u Srbiju
LjUBAV je pukla na relaciji Adem Ljajić i FK Sarajevo.
Prema pisanju portala Faktor.ba, iskusni vezista nalazi se blizu dogovora o sporazumnom raskidu ugovora sa klubom sa Koševa. Pored njega, Sarajevo bi ovog leta mogao da napusti i Stefan Ristovski.
Portal "Faktor.ba" navodi da Ljajić i makedonski reprezentativac više nisu u prvom planu ekipe, a dodatne spekulacije pokrenute su nakon što obojica nisu bila u sastavu za prijateljski meč protiv Radnika iz Hadžića, koji je odigran bez prisustva javnosti.
Ljajić je prošlog leta stigao u Sarajevo kao jedno od najvećih pojačanja kluba, ali tokom boravka u Premijer ligi BiH nije uspeo da ostavi očekivani trag. Zbog toga bi rastanak mogao da usledi već ovog leta.
Povratak u Novi Pazar predstavljao bi novu saradnju za 34-godišnjeg fudbalera sa klubom iz rodnog grada, čiji je dres nosio pre odlaska u Sarajevo. Tokom karijere Ljajić je nastupao za Partizan, Fiorentinu, Romu, Inter, Torino, Bešiktaš i Karagumruk, a za Novi Pazar je prvi put igrao nakon povratka u Srbiju.
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