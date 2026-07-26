VUČIĆ NAJAVIO NOVE ISPLATE PENZIONERIMA: Neki će dobiti i do 50.000 dinara dodatno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra.

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Vučić je naveo da će pojedini penzioneri moći da dobiju i oko 50.000 dinara dodatnog novca, što je, kako je istakao, značajna pomoć za građane.

- Neki ljudi odnosno penzioneri će moći da prime i oko dodatnih 50.000. To je ogmoran novac. Negde 14. krećemo da isplaćujemo, a poslednje isplate idu oko 22. septembra to oko akcionarskog fonda. Ne možemo zbog penzijskog sistema od 2-10. u meseci. Sada ćemo 14. da dodamo novac za penzionere - rekao je Vučić.

On je dodao da će posebna sredstva biti izdvojena i za borce i građane koji imaju socijalna primanja.

Prema njegovim rečima, iz državnog budžeta biće izdvojeno oko 150 miliona evra, nakon izmena pravila o tome ko ima pravo na isplatu.

- Posebno ide za borce, i one koji imaju socijalna primanja. Iz budžeta ćemo dodati oko 150 milona evra, pošto su tu stvaili da na to umaju prvo oni koji su postali punoletni do 2007. godine pa sada to moramo da menjamo. Dužnimo smo i naslednicima onih koji su u međuvremenu preminuli - dodao je Vučić.

Govoreći o lekovima, predsednik je naveo da će deo terapija biti dostupan od 1. avgusta, dok će dva leka sa liste, namenjena pacijentima sa problemima krvnog pritiska i srca, biti dostupna od 15. avgusta.

- Mi ćemo od 1. avgusta deo lekova, ali ova dva sa te liste za krvni pritisak i srce od 15. avusta, a sve isplate kreću od septembra - kazao je predsednik.

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