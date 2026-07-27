NERAD OPOZICIJE PONOVO NA DELU! Traže sednicu Skupštine, pa se na istoj ni ne pojave, a plata im redovno leže na račun (FOTO)

DEVETO vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije. Opozicija je tražila raspravu o poverenju Vladi.

Foto: Novosti

Ništa ne bi bilo sporno da je opozicija odlučila da ispoštuje rad institucija i barem se pojave na sednici gde se razmatra tačka koju su oni tražili.

Dakle, opozicija broji 97 poslanika, a 62 poslanika opozicije su potpisala taj zahtev.

U 10:10 časova, na početku sednice, pojavilo se samo 48 poslanika opozicije, od 62 potpisnika, i od 97 poslanika opozicije.

Foto: Novosti

Manje od polovine ukupnog broja poslanika opozicije.

Očigledno je da je sinonim za opoziciju neradnici. Primaju platu za nerad!

Kvorum za rad, dalo im je 109 poslanika SNS. Sto devet poslanika SNS je i sazvalo sednicu, jer opozicija nije mogla da skrpi 84 potpisa za sazivanje sednice Skupštine.

Sramno!

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