PREMINUO SLOBODAN SUBOTIĆ: Oglasili se iz Crvene zvezde i saopštili tužne vesti
TUŽAN dan za crveno-belu porodicu!
Oglasio se ragbi klub Crvena zcezda, koji je obavestio javnost da je preminuo Slobodan Subotić, nekadašnji igrač ovog kluba iz prestonice Republike Srbije. On je prerano napustio ovaj svet.
Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti.
- Sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost, naše prijatelje i članove kluba da nas je prerano napustio naš saigrač i prijatelj Slobodan Subotić.
- Pamtićemo ga po borbenosti, odanosti timu, sportskom duhu i prijateljstvu koje je nesebično delio sa svima nama. Njegov doprinos Ragbi 13 klubu Crvena zvezda i uspomene koje je ostavio zauvek će ostati deo naše klupske porodice. Crveno-beli dres nosio je od 2009 do 2013 godine. U ime svih članova Ragbi 13 kluba Crvena zvezda izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru. Vreme i mesto sahrane biće nakadno objavljeni - stoji u saopštenju crveno-belih.
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