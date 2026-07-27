Društvo

OD OVOG DATUMA 40 STEPENI: Vreli dani pred nama - najnovija prognoza RHMZ

В. Н.

27. 07. 2026. u 12:08

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PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo sredinom dana na jugu i jugoistoku pretežno oblačno.

ОД ОВОГ ДАТУМА 40 СТЕПЕНИ: Врели дани пред нама - најновија прогноза РХМЗ

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju.

Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Vreme narednih dana

U utorak (28.07.) pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni. 

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