OD OVOG DATUMA 40 STEPENI: Vreli dani pred nama - najnovija prognoza RHMZ
PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo sredinom dana na jugu i jugoistoku pretežno oblačno.
Lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju.
Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
Vreme narednih dana
U utorak (28.07.) pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.
Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni.
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