"IMAĆEMO NOVCA ZA SVAKOJAKA ČUDA" Predsednik Vučić o privrednom rastu i novim projektima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na TV Prva da očekuje da Srbija ove godine bude među tri zemlje sa najvećom stopom privrednog rasta u Evropi, a naredne i na prvom mestu.

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- Mođete da gradite jer ste uspešni ili ne. Drugi nisu izgradili ništa jer su bili neuspešni, ne jer su loši ljudi. Nadam se da ćemo ove godine biti u prva tri po stopi rasta, a iduće prvi. Ako su tačna predviđanja MMF imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda - rekao je Vučić, te dodao da ljudi sada traže sve više, jer vide i sami da može da se gradi.