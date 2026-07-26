Politika

"IMAĆEMO NOVCA ZA SVAKOJAKA ČUDA" Predsednik Vučić o privrednom rastu i novim projektima

В.Н.

26. 07. 2026. u 09:42

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na TV Prva da očekuje da Srbija ove godine bude među tri zemlje sa najvećom stopom privrednog rasta u Evropi, a naredne i na prvom mestu.

ИМАЋЕМО НОВЦА ЗА СВАКОЈАКА ЧУДА Председник Вучић о привредном расту и новим пројектима

Foto: Printskrin TV Prva

- Mođete da gradite jer ste uspešni ili ne. Drugi nisu izgradili ništa jer su bili neuspešni, ne jer su loši ljudi. Nadam se da ćemo ove godine biti u prva tri po stopi rasta, a iduće prvi. Ako su tačna predviđanja MMF imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda - rekao je Vučić, te dodao da ljudi sada traže sve više, jer vide i sami da može da se gradi.

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