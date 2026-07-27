PAKAO U DOBROPOLJU ZA SNAGE AZOVA: Vojnici se kriju po pacovskim kanalima, ruska artiljerija prži 24 časa (VIDEO)
DOK ruska letnja ofanziva traje, jedan od glavnih pravaca delovanja Moskve postao je Dobropolje u Donjeckoj oblasti.
Pošto nisu uspele da zauzmu grad "na blic", ruske snage su se okrenule njegovom sistematskom razaranju navođenim avio-bombama, artiljerijom i dronovima.
Novinari Kyiv Independenta Frensis Farel i Olena Zaško boravili su sa pripadnicima 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine, poznate kao „Kara Dag“, koja je deo 1. korpusa „Azov“, pridruživši se timu operatera FPV dronova koji živi i ratuje iz podruma grada.
Snimak koji je načinio Kijev independent, iako pristrasan, pokazuje da ukrajinske snage i u ovom mestu više nemaju šansi.
Oni su zajedno sa posadom dronova, koja se nalazila na rotaciji, ušli u grad, posmatrali kako operateri tragaju za skrivenim ruskim položajima i prošli kroz ono što je ostalo od grada koji je pre samo godinu dana bio funkcionalno logističko čvorište, a danas je gotovo u potpunosti ostao bez civilnog stanovništva.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
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