Svet

PAKAO U DOBROPOLJU ZA SNAGE AZOVA: Vojnici se kriju po pacovskim kanalima, ruska artiljerija prži 24 časa (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

27. 07. 2026. u 00:00

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DOK ruska letnja ofanziva traje, jedan od glavnih pravaca delovanja Moskve postao je Dobropolje u Donjeckoj oblasti.

ПАКАО У ДОБРОПОЉУ ЗА СНАГЕ АЗОВА: Војници се крију по пацовским каналима, руска артиљерија пржи 24 часа (ВИДЕО)

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Pošto nisu uspele da zauzmu grad "na blic", ruske snage su se okrenule njegovom sistematskom razaranju navođenim avio-bombama, artiljerijom i dronovima.

Novinari Kyiv Independenta Frensis Farel i Olena Zaško boravili su sa pripadnicima 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine, poznate kao „Kara Dag“, koja je deo 1. korpusa „Azov“, pridruživši se timu operatera FPV dronova koji živi i ratuje iz podruma grada.

Snimak koji je načinio Kijev independent, iako pristrasan, pokazuje da ukrajinske snage i u ovom mestu više nemaju šansi. 

Oni su zajedno sa posadom dronova, koja se nalazila na rotaciji, ušli u grad, posmatrali kako operateri tragaju za skrivenim ruskim položajima i prošli kroz ono što je ostalo od grada koji je pre samo godinu dana bio funkcionalno logističko čvorište, a danas je gotovo u potpunosti ostao bez civilnog stanovništva.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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