CEO SVET JE ZATEČEN! Predsednik Češke je uradio nešto totalno neverovatno

ZANIMLjIVE vesti dolaze iz sveta sporta!

FOTO: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Dok su se svetski mediji fokusirali na automobile i vozače na Velikoj nagradi Mađarske, jedan čovek na stazi je privlačio posebnu pažnju. Nije bio ni vozač ni šef tima, već predsednik jedne evropske zemlje. Češki predsednik Petr Pavel, naoružan profesionalnom fotografskom opremom i zvaničnom FIA akreditacijom, proveo je vikend na Hungaroringu ne kao državnik u svečanoj loži, već kao strastveni fotograf, beležeći svaki detalj spektakla zajedno sa profesionalcima.

Ova scena može biti iznenađenje za one koji poznaju Pavla samo kroz njegovu impresivnu vojnu i političku karijeru. Rođen 1961. godine, Pavel je posvetio svoj život vojsci. Nakon što je diplomirao na Vojnoj akademiji 1983. godine, pridružio se elitnim padobranima, služeći kao vođa izviđačkog voda namenjenog za operacije duboko iza neprijateljskih linija. Njegova karijera je neumoljivo napredovala kroz razne pozicije u vojnoj obaveštajnoj službi i diplomatiji, a školovao se na prestižnim institucijama u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, Petr Pavel je bio oficir u čehoslovačkoj vojsci u sastavu UNPROFOR-a, mirovne misije Ujedinjenih nacija. Kao pripadnik 1. čehoslovačkog bataljona, učestvovao je u operacijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vrhunac svoje vojne službe dostigao je prvo kao načelnik Generalštaba Oružanih snaga Češke Republike od 2012. do 2015. godine, a zatim kao predsednik Vojnog komiteta NATO-a od 2015. do 2018. godine. Ova pozicija ga je učinila istorijskom ličnošću, jer je bio prvi oficir iz bivšeg Istočnog bloka koji je zauzeo tako visoku poziciju u okviru Severnoatlantskog saveza.

Nakon penzionisanja iz aktivne službe, posvetio se predavanjima o odbrani i bezbednosti, a u martu 2023. godine, nakon pobede na izborima, inaugurisan je za četvrtog predsednika Češke Republike.

Međutim, iza stroge generalske i predsedničke fasade krije se čovek sa neobičnim hobijima. Njegova ljubav prema fotografiji, posebno sportskoj fotografiji, nije nova. Hungaroring je samo poslednja u nizu prestižnih trka koje je zabeležio svojim objektivom. U junu je viđen u punoj opremi na legendarnoj trci izdržljivosti 24 sata Le Mana u Francuskoj, a tokom godina je putovao i u Sjedinjene Države da fotografiše NASKAR trke i u Saudijsku Arabiju na brutalni Dakar reli.

Njegova posvećenost i talenat prepoznati su i van uskog kruga entuzijasta. Fotografije koje je napravio na Dakar reliju 2025. godine, gde je aktivno podržavao češke takmičare, bile su izložene u Nacionalnom tehničkom muzeju u Pragu. Izložba je bila prikladno nazvana „U pustinji sa prstom na obaraču“, savršeno kombinujući njegovu vojnu prošlost i njegovu fotografsku sadašnjost.

Prošle godine je na aukciji prodao album svojih najboljih fotografija sa trka, prikupivši skoro 30.000 evra za fondaciju svoje supruge Eve Pavlove, koja pomaže deci, samohranim roditeljima i starijim osobama. Njegova strast prema svetu oktana očigledna je i u drugim aktivnostima. Poznat je kao strastveni motociklista koji je predvodio paradu vozača na Velikoj nagradi Češke 2025. godine na svom BMW-u. I sam je imao manju nesreću, ali ga to nije odvratilo od vožnje. Takođe je iskoristio priliku da testira NASCAR automobil na autodromu Most. Koliko je duboka njegova veza sa motosportom, možda najbolje opisuju njegove sopstvene reči.

- Motosport je fascinantan svet i srećan sam što ga ne samo pratim, već ga i snimam i delim sa drugima“, rekao je Pavel. Na Hungaroringu, gde ga je pratio poznati češki fotograf F1 Jirži Krenek, ta strast je bila očigledna. Prizor predsednika u ljubičastom medijskom prsluku, kako neformalno ćaska sa predsednikom FIA Mohamedom Ben Sulajemom u padoku pre nego što krene na stazu u potrazi za savršenim snimkom, je slika koja razbija predrasude i pokazuje ljudsku stranu visoke politike.