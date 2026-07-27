ŠTA URADI ČOVEK!? Hapšen sa Tijanom Ajfon, sudio finale Mundijala, pa doneo šokantnu odluku

PRAVO niotkuda!

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Slavko Vinčić (46) stavio je tačku na jednu od najuspešnijih sudijskih karijera i to na način o kojem sanja gotovo svaki arbitar.

Slovenački sudija odlučio je da ode u penziju samo nekoliko dana nakon što je delio pravdu u finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, čime je poslednju utakmicu u karijeri odradio na najvećoj mogućoj sceni.

Vinčić je tako postao prvi Slovenac koji je sudio finale Mundijala, a njegov nastup dobio je brojne pohvale. Slovenački mediji ističu da je finale odradio "sa odličnom ocenom", dok je Međunarodni institut za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS) upravo njega proglasio najboljim sudijom prvenstva.

Tokom bogate karijere Vinčić je vodio najveće evropske utakmice, uključujući finale Lige šampiona 2024. i finale Lige Evrope 2022, a kruna svega bilo je upravo finale Mundijala u Nju Džerziju između Španije i Argentine.

AP Photo/Matthias Schrader

Posle poslednjeg zvižduka na Svetskom prvenstvu odlučio je da spusti zavesu i završi karijeru, ostavljajući iza sebe istorijski trag kao jedan od najcenjenijih evropskih arbitara svoje generacije.

Iako je na terenu gradio reputaciju jednog od najpouzdanijih evropskih arbitara, Vinčićevo ime se u maju 2020. godine našlo u centru velikog skandala na Balkanu.

Slovenački sudija je tada priveden u blizini Bijeljine tokom policijske akcije pod nazivom "Kristal". Do akcije je došlo nakon što je grupa devojaka, među kojima je bila i srpska starleta Tijana Ajfon, čamcem ilegalno prešla reku Drinu kako bi prisustvovala privatnoj zabavi na jednom ranču, gde ih je čekalo oko 40 ljudi.

Policija je na licu mesta uhapsila 36 osoba. Neki od privedenih su ubrzo pušteni nakon informativnog razgovora, a među njima se našao i slovenački arbitar, koji je naknadno objasnio kako se uopšte obreo na tom mestu:

- Posle sastanka sa poslovnim partnerima pozvani smo na jedan ranč da proslavimo i odazvali smo se pozivu. Bilo je četrdesetak ljudi, skoro da nikoga od njih nisam poznavao. Posle policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, objasnio sam da uopšte ne znam te ljude i nakon toga su me pustili da se vratim kući u Sloveniju“, pravdao se tada Vinčić.

Uprkos velikom pritisku javnosti u tom periodu, Vinčić je uspeo da sačuva poverenje krovnih fudbalskih organizacija (UEFA i FIFA), vrati se na teren i na kraju kruniše karijeru najvažnijom utakmicom u svetu fudbala.