POGINULI MAJKA (27) I SIN (3): Potresni detalji teške nesreće kod Odžaka
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći kod Odžaka poginule su dve osobe, a jedna od njih je dete.
Prema saznanjima Telegrafa, poginuli su majka i mali sin.
Kako saznaje Tanjug, u automobilu su se nalazili majka (1999. godište) i njen sin (2023. godište).
U nesreći, ima i više povređenih.
Do nesreće je, podsetimo, došlo kada je na pružnom prelazu Lalić-Odžaci oko 9.20 sati voz naleteo na automobil.
Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mesta, deo automobila je, nakon udara i verovatno nakon što ga je voz vukao, s obzirom na to da ne može da se zaustavi u trenutku, ostao ispod voza.
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