Košarka

IZDAJA O KOJOJ BRUJI CELA EVROPA! Zbog ovoga je Luka Vildoza lupio šamar navijačima Crvene zvezde

М.П.

27. 07. 2026. u 06:50

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Srpska košarkaška scena ponovo podrhtava.

ИЗДАЈА О КОЈОЈ БРУЈИ ЦЕЛА ЕВРОПА! Због овога је Лука Вилдоза лупио шамар навијачима Црвене звезде

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Argentinski plejmejker i nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde, Luka Vildoza, novi je košarkaš Partizana. Pored senzacionalnog povratka u prestonicu Srbije, u javnost su procurele i tačne cifre koje će iskusni bek zaraditi u crno-belom dresu.

Prema informacijama koje je ekskluzivno objavio portal Telesport, rukovodstvo kluba iz Humske izdvojilo je ozbiljan budžet za angažovanje argentinskog reprezentativca.
U prvoj sezoni ugovora (2026/2025), Vildoza će inkasirati zagarantovanih 750.000 evra. Ukoliko saradnja bude uspešna i obe strane odluče da aktiviraju opciju i za narednu takmičarsku godinu, plata iskusnog plejmejkera u drugoj sezoni iznosiće ravno 800.000 evra. Ove cifre jasno pokazuju da crno-beli u njemu vide jednog od nosilaca igre i lidera na terenu u predstojećim evroligaškim bitkama.

Ono što ovom transferu daje posebnu, dramatičnu težnju jeste Vildozina prošlost. On je tokom sezone 2022/2023 nosio dres Crvene zvezde, gde je za kratko vreme postao apsolutni miljenik crveno-bele publike. Njegove sjajne partije, prepoznatljiv južnoamerički temperament i borbenost doneli su mu i laskavo priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) meseca u regionalnoj ABA ligi.

Međutim, profesionalni sport ne poznaje emocije. Nakon odlaska sa Malog Kalemegdana, Vildoza je gradio karijeru u redovima grčkih velikana Panatinajkosa i Olimpijakosa, pre nego što je zadužio opremu Virtusa. Iako u proteklih nekoliko sezona, opterećen povredama i promenama uloga, nije konstantno pružao partije na nivou iz svojih najboljih dana, u stručnom štabu Partizana čvrsto veruju u njega. Procena je da njegovo ogromno evroligaško iskustvo, kreacija u napadu i nesporni individualni kvalitet mogu da donesu preko potrebnu stabilnost u igri spoljne linije.

Prelaskom u Partizan, Vildoza je automatski postao član jednog sasvim posebnog i prilično kratkog spiska košarkaša. Reč je o stranim igračima koji su tokom karijere osetili težinu i pritisak igranja za oba beogradska rivala.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Pre njega, ovaj nimalo lak korak napravila su samo sedmorica inostranih košarkaša. To su: Lorens Roberts, Tarens Kinsi, Džejms Gist, Kevin Panter, Kori Volden, Matijas Lesor, Kodi Miler-Mekintajer.

Svi oni dobro znaju kakav pritisak sa sobom nosi promena klupskih boja u Beogradu, a Vildoza će sada morati da prođe kroz topao doček sa jedne, i žestoke zvižduke sa druge strane grada.

Dolazak u Srbiju za Vildozu ima i veliku privatnu težinu. Argentinac je oženjen poznatom srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, sa kojom je nedavno dobio sina Tea. Povratak u Beograd pružiće porodici stabilnost, što je bez sumnje bio jedan od ključnih faktora prilikom odabira nove sredine.

Sa sportske strane, Vildoza stiže u potpuno renoviranu ekipu. Partizan je tokom ovog prelaznog roka napravio radikalan rez u igračkom kadru. Pre Argentinca, u Humsku su već stigli provereni evroligaški i internacionalni igrači: centar Kevarijus Hejs, krilni centar Derek Vilis, snažni Lamar Stivens, italijanski defanzivni specijalista Alesandro Pajola, kao i domaći košarkaš Nikola Tanasković. Prema najavama bliskim klubu, crno-bela letnja pijaca se ovde ne završava, jer se u najskorijem roku očekuje i zvanično ozvaničenje saradnje sa bekom Kajlom Olmanom.
 

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