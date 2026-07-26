"VIDEĆETE MAŠINE ZA 3 DANA, SVE ĆE BITI GOTOVO ZA MESEC!" Vučić sa narodom kod Bogatića: Stiže povećanje plata i penzija, borite se za Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je večeras u Banovom Polju kod Bogatića gde je razgovarao sa narodom, a potom se obratio velikom broju okupljenih građana.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Obraćanje Vučića narodu

- Dobro je što po selima organizujemo i manjim mestima ovakve manifestacije i dobro je da sam doša ovde da vidimo šta moram oda uradimo odmah. Rekao sam Alimpiću, za 3,4 dana videćete mašine koje će da nastave da rade, ne samo 800 metara... Kak oste smislili uradite 800 metara, a prema Noćaju ništa, uradili smo pola puta prema Bogatiću, a pola nismo. E sad ćete i tih pola, gde vam to padne na pamet? Nemojte to da radite i da se uradi od Ravnja dovde 3 kilometra put. Završavamo ono što je strateški projekat, Slepčević-Badovinci, 82 posto je zavšreno, Kuzmin-Rača za 2 meseca završavamo i otvaramo. Otvoriće se prvih 5 km na granici ka Bjeljini. Sve što se tiče Srema i Mačve i povezivanja čini m ise daradimo najbolji način. U Badovincima moramo da rekonstruišemo školu i dogradimo vrtić.

- Moramo da uradimo izvorište vode u Crnoj Bari za 5 sela, uključujući Sovljak i Glogovac i ovo ćete što sam sve rekao, posebmo za puteve u narednih mesec dana da bude urađeno i sve završeno.

FOTO: Novosti

- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko nabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti. Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalni mstatusom. nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate.

- Ovde u Bogatiću su godinu i po dana sprovodili pravi teror nad ljudima koj idrugačije misle, upadali u skupštinu, lomil istakla, urušavali na svaki način. Da vam kažem, imam primedbe na aroganciju naših ljudi, promenite ponašanje i pokažite drugo lice prema ljudima.

- Mi možemo da obećamo naporan rad, nastavak razvoja i napretka Srbije, bićemo psovećeni i Srbija će nam biti prva briga. A oni koj isu nam rušil izemlju, sa onima spolja koji su mnogo novca uložili u rušenje Srbije, moramo da kažemo - mi ćem oda se borimo i imamo samo jednu ideju Srbiju i njen napredak i borićemo se za Srbiju. A oni kažu da su već pobedili i da pobeđuju, moja poruka njima je nema problema. Ako pobedite, iste večeri vam čestitamo i nikakav problem nemamo.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

- Ali jedino što tražimo od tih, samo jednu sitnicu, mi vam verujem oda pobeđujete, ali ako slučajno mi pobedimo, hoćete li vi ruku da pružite i da čestite, a videćete da ćute ko zaliveni. Jer znaju da ćemo opet da ih pobedimo. Molim vas da radite i da se borite svakog dana i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Sve najbolje vam želim. Živeo Bogatić, Mačva i Srbija, do konačne pobede.

Vučić sa narodom

Vučić je velikim aplauzom dočekan u Banovom Polju i povicima "Aco Srbine". Predsednik se po dolasku pozdravio sa velikim brojem okupljenih građana.

Počeo je obilazak štandova.

- Moram izvorište da rešimo, to je veoma bitno za pet sela. Put je užas, moramo da uradimo i puteve - rekao je Vučić.

Predsednik je ušao u prepun šator i pozdravio se sa velikim brojom građana, potom seo za sto.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Završava se brza saobraćajncia Slepčević-Badovinci, optvorili smo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, ostaje Kuzmin-Sremska Rača. Ima mnog oputeva koje moramo da radimo, do Bogatića je ostalo. Ostaje odavde do Ravnja 3km da se uradi, razgovarao sam sada, moramo da zavšim Noćaj-Radenković. Ne znam šta je gore, važno je da uradimo Iizvorište u Crnoj Bari, rekonstrukciju vrtića, ostaje kanalizacija, ali putevi su ljudima najpreči - rekao je Vučić.

Kaže da je porodica stub srpskog društva.

- Oni koji napadaju porodicu, pokazuju da ne razumeju srpskog čoveka i suštinu države. Nekad mi je žao tih ljudi, teško vam je da to trpite, ali oni ništa nisu razumeli i nikada neće, Naše je da razumemo, saslušamo i reagujemo u skladu sa potrebom naroda. Nema te vlasti kojom će biti ljudi 100 posto zadovoljni, ali ako pokazujete rad i trud... Majku ne zovem, da je ne mučim ova dva tri dana, a kad prođe ovo, otići ću da joj odnesem cvet što je idzržala - kaže Vučić.

- Čudno je koliko ljudi ne mogu da se izmeste iz prečniak sopstvene pokvarenosti. Ovde su ljudi došli da se provesele da čuju ono što će da se uradi. Jedna stvar je sigurna, došli su pre zbog Baje, nego zbog mene - rekao je Vučić kroz smeh.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Ljudi se žale na bahatost naših funkcionera ovde u Mačvanskom okrugu. Žale se na puteve, na stvari koje nismo uradili i to ćemo sada da rešimo. Slepčević-Badovinci uskoro otvaramo, stepen završetka 82 posto. A misli mda će Republika Srpska da završi 5 km, imamo problema tu sa prevozom, ali uskoro ćemo i to da otvorimo - kaže Vučić.

Kaže da bloakderi ne razumeju kad neko veruje u svoje ideje.

- Oni misle da se neko plaši njihovih pretnji, ubijanja. Ja sam 19 godina proveo u opozciji, nema šta mi nisu govorili. Ne možete da pobedite svest ljudi, ne možete ništa takvim ljudima, oni zavise od svoje glave i ideje. Mojoj glavi i srcu ne možete ništa da uradite, to ćete tek da vidite. Da mi sačekamo brojanje glasova, pa da vidimo njihovu prednost - kaže Vučić.

Rekao je da ovde ima ljudi koji su pre 6 meseci blokirali ulice i puteve, bar njih 300.

- Uksoro će izbori, izbrojimo, pa ćemo da vidimo da li su u pravu. Verujete li da ljudi vole program gde progonite nečije porodice. On ida odu u sela, da urade nešto za domaćina, u gradu, ne znaju ništa od toga. Samo znaju da kritikuju, ljudi za to neće da glasaju - kaže Vučić.

- Napadaju me oni koji imaju 0,1 ili 0,2 posto. Oni vode, oni su u ubedljivoj prednosti, 10 posto, mi ćemo da se borimo - kaže Vučić, odgovarajući na pitanje o blokaderima.

Ističe da malo optimizma ima u njemu vezano za NIS.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Ićči ću prvo na udaljenija mesta, kad sam već umornij ida mi ostane ono đto je bliže Beogradu - kaže Vučić goovreći o predstojećoj kampanji.

Kaže da imaa pitanje za njih.

- Ako slučajno ne pobedite, ako ne bude tako, jel oni čestitaju to veče? Ili će biti izbori ne važi ako izgubimo. Samo tražim da pruže protiviniku ruku ako izgube, kao što ću ja da uradim - kaže Vučić i ističe da je narod sit njihovih blokada.

- Kod mene je sve čisto, čestitam sat i po posle izbora. A vi jel čestitate? Nema odgovora - kaže Vučić.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Veliki broj građana okupio se kod Bogatića kako bi dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a stigli su i traktoristi, kamiondžije, bajkeri...

Pogledajte fotografije:

Vlada vesela atmosfera, pevaju se rodoljubive pesme, a primetan je i veliki broj srpskih zastava.