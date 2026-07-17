TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA SRBIJU! Ni šest godina posle lekar osuđen za smrt srpske olimpijke ne ide u zatvor

Slučaj srpske šampionke dobio šokantan obrt, javnost u besu!

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Zaječarski lekar Zoran Roško, koji je pravnosnažno osuđen na četiri godine zatvora zbog teškog dela protiv zdravlja ljudi koje je za posledicu imalo smrt reprezentativke Srbije u streljaštvu Bobane Momčilović Veličković, još uvek se nalazi na slobodi. Iako je od ove nezapamćene tragedije prošlo punih šest godina, osuđeni lekar uspeo je da pravnim putem privremeno odloži odlazak iza rešetaka, piše "Informer".

Podsetimo, Viši sud u Zaječaru osudio je Roška 16. januara 2025. godine na pomenutu zatvorsku kaznu, uz petogodišnju zabranu obavljanja lekarske delatnosti. Ovu odluku je 15. jula iste godine potvrdio i Apelacioni sud u Nišu, čime je presuda postala pravnosnažna. Ipak, odbrana je pokušala da obori presudu pred Vrhovnim sudom, tražeći zaštitu zakonitosti i izuzeće veštaka sa Instituta za sudsku medicinu. Vrhovni sud je ovaj zahtev odbacio kao neosnovan, potvrđujući da su se u radnjama lekara stekla sva obeležja krivičnog dela.

Kobni propusti na odeljenju ginekologije

U obrazloženju najviše sudske instance navodi se da je lekar od 1. do 5. juna 2020. godine napravio ključne propuste u lečenju pacijentkinje. Nakon hitnog carskog reza i dva eklamptična napada, Bobana Momčilović Veličković – koja je godinama bolovala od insulin zavisnog dijabetesa – ostavljena je na odeljenju ginekologije umesto da hitno bude prebačena u jedinicu intenzivne nege.

Zbog ovog propusta njeno kritično stanje nije na vreme stabilizovano. Tek 6. juna popodne smeštena je na intenzivnu negu, odakle je u besvesnom stanju hitno transportovana za Beograd – prvo u GAK "Narodni front", a potom u Urgentni centar, gde je usled komplikacija preminula.

Odlaganje kazne zbog narušenog zdravlja

Uprkos tome što su tri sudske instance potvrdile njegovu krivicu, dr Zoran Roško je uspeo da odloži odlazak na izdržavanje kazne. Iz Osnovnog suda u Zaječaru potvrđeno je da je usvojena molba osuđenog i da mu je izvršenje kazne odloženo za dva meseca, a kao zvaničan razlog navedeni su zdravstveni problemi.

Ovakav ishod izazvao je ogorčenje u javnosti i među ljubiteljima sporta. Bobana Momčilović Veličković bila je dvostruka evropska šampionka i učesnica Olimpijskih igara, koja je streljaštvom počela da se bavi još od desete godine. U znak sećanja na prerano ugašen život srpske šampionke, sportska hala u njenom rodnom Boru danas ponosno nosi njeno ime.

