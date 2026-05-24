STRANAC NAPUŠTA CRVENU ZVEZDU: Seli se u drugu ligu
CRVENA zvezda izgledaće dosta drugačije nakon letnjeg prelaznog roka, a već sada je sigurno da Dejan Stanković na jednog stranca neće računati.
Epizoda Jegora Pruceva na "Marakani" je završena, a on će prestonicu Srbije napustiti bez obeštećenja.
Ruski fudbaler stigao je u Zvezdu 2022. godine iz Sočija za oko 900.000 evra, kao jedan od talentovanijih mladih igrača iz Rusije, ali tokom boravka u Beogradu nije uspeo da se nametne niti ostavi ozbiljniji trag u crveno-belom dresu.
Kako prenosi "Meridian sport", Prucev je odbio sve ponude kluba za produžetak saradnje, pa je bilo jasno da će po završetku pozajmice u OFK Beogradu napustiti klub kao slobodan igrač.
Prema istim informacijama, karijeru će nastaviti u Dankerku, članu francuske druge lige.
U Zvezdi su tokom njegovog mandata često menjali ideju o tome na kojoj poziciji bi trebalo da igra, pa se Prucev tokom različitih perioda koristio kao bek, ofanzivni vezista i krilni fudbaler, ali nikada nije uspeo da se ustali u timu.
