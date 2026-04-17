"Vinisijus je igrač bez mozga, koji nosi najpoznatiji dres u istoriji fudbala!" Napadač Reala na oštrom udaru
Bivši skaut Real Madrida Manolo Romero ostro je kritikovao Vinisijusa Žuniora nakon ispadanja Reala iz četvrtfinala Lige šampiona od Bajerna iz Minhena.
Romero je za Cadena SER rekao:
„Koliko sam emisija posvetio govoreći da treba da rade na završnici, da treba da rade na svojoj glavi? Vidim da Vinisijusov mozak ne radi. Na tome mora da se radi. To je realnost. Prvo, moramo da dovedemo igrače koji imaju mozak. Umoran sam od igrača bez mozga koji nose najpoznatiji dres u istoriji fudbala.“
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)