Vučić stigao na sahranu Dodikove majke: Predsednik došao da pruži podršku u najtežim trenucima, na vencu ispisana posebna poruka (FOTO)

26. 04. 2026. u 13:55

MIRA Dodik, majka predsednika SNSD-a Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Вучић стигао на сахрану Додикове мајке: Председник дошао да пружи подршку у најтежим тренуцима, на венцу исписана посебна порука (ФОТО)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Laktaše, gde će danas biti sahranjena majka Milorada Dodika, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Predsednika Vučića ispred porodičnog doma porodice Dodik dočekali su sini ćerka Milorada Dodika Igor i Gorica. Predsednik je porodici uputio iskreno saučešće, a ovom prilikom doneo je venac, na kojem je na traci, u bojama srpske trobojke, ispisano: "Poslednji pozdrav - Aleksandar Vučić sa porodicom".

Prethodno, Vučić je uputio saučešće predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke, navodeći da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima.

- Dragi prijatelju, duboko saosećam u tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić.

U Banjaluci je u petak preminula majka predsednika Milorada Dodika, a vest je saopštio Dodik, koji se od majke Mire toplim i dirljivim rečima oprostio na platformi Iks.

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

