Vučić stigao na sahranu Dodikove majke: Predsednik došao da pruži podršku u najtežim trenucima, na vencu ispisana posebna poruka (FOTO)
MIRA Dodik, majka predsednika SNSD-a Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Laktaše, gde će danas biti sahranjena majka Milorada Dodika, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).
Predsednika Vučića ispred porodičnog doma porodice Dodik dočekali su sini ćerka Milorada Dodika Igor i Gorica. Predsednik je porodici uputio iskreno saučešće, a ovom prilikom doneo je venac, na kojem je na traci, u bojama srpske trobojke, ispisano: "Poslednji pozdrav - Aleksandar Vučić sa porodicom".
Prethodno, Vučić je uputio saučešće predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke, navodeći da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima.
- Dragi prijatelju, duboko saosećam u tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić.
U Banjaluci je u petak preminula majka predsednika Milorada Dodika, a vest je saopštio Dodik, koji se od majke Mire toplim i dirljivim rečima oprostio na platformi Iks.
(Kurir)
Preporučujemo
Šešelj najavio: Eto Rusa Dunavom do Beograda
26. 04. 2026. u 11:39
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
Komentari (0)