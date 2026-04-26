SRBIJA ĆE POBEĐIVATI, ALI NIKOG NEĆE NAPADATI! Vučić: Picula ni ne krije da mu je cilj rušenje Beograda, "Sarajevo safari" je izmišljen

SRBIJA će biti dovoljno sposobna i snažna da može da se odbrani i neće nikog napadati, poručio je juče predsednik Aleksandar Vučić nakon Međunarodne konferencije o globalnoj politici u Parizu, odgovarajući na pitanja novinara vezana za situaciju u našoj zemlji, ali i potezima pojedinaca u regionu.

Vučić je dodao da izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula više i ne krije da mu je cilj rušenje Srbije, ali da ga ne zanimaju njegove poruke i izjave u EP ili bilo gde drugde.

- Oni misle da bi mi valjda iz nekog posebnog razloga trebalo da im se dodvoravamo, umiljavamo, ne bi li oni valjda promenili svoj jezik o Srbiji. I što je najgore, to je ono o čemu sam danas govorio na konferenciji, oni misle da su moralno superiorni, da imaju pravo da nam drže pridike iz nekog razloga. Sebi su oni dali to pravo, nije im ga Bog dao, nisu ni svojim znanjem, svojom pameću, pozicijom, snagom, ničim to nisu stekli, nego eto, može im se - rekao je Vučić.

Naveo je da je i kada je pre 10 godina išao u Srebrenicu, nekome odgovaralo da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka.

- Ko zna koje su sve službe organizovale incidente u Srebrenici, ne računajući same Bošnjake. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljnije razgovore, kada krenemo da razgovaramo o izgradnji auto-puta do Sarajeva, bilo šta ozbiljno da razgovaramo, onda počnu da lupetaju i da izmišljaju stvari oko "Sarajevo safarija". Dovodite nekog za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić, znate da je neki lokalni kreten kog je hrvatska služba iskoristila da to radi. Kome to odgovara? Samo razmislite. Pa to odgovara samo nekom trećem na Balkanu, a ne Srbima i Bošnjacima - rekao je Vučić.

Dodao je da uvek kada je potrebno da se nešto važno i dobro uradi između Srba i Bošnjaka pojave stvari koje dodatno rasplamsavaju mržnju između dva naroda i da su to uvek radili. Odgovarajući na pitanje da li je Hrvatska ta kojoj nije u interesu da dođe do pomirenja Srba i Bošnjaka, Vučić je rekao da je siguran da određenim krugovima u Zagrebu nije u interesu da Srbi i Bošnjaci imaju najbliže i najbolje odnose i dodao da je Srbija izgradila i obnovila tri mosta prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini jer niko drugi nikada to ne bi uradio.

Predsednik je juče govorio i o blokaderskom nasilju u Zemunu, i rekao da je to "vreme prošlo":

- Kao što ste mogli da vidite, nisu uspeli nikoga da maltretiraju, naprotiv. Gotovo je sa tim, samo se nadam da će dobro razumeti da je to vreme za nama, i da demokratske forme i procedure moraju da se poštuju. I ja pozivam sve da to poštuju, i one koji su za "studenti pobeđuju", i one koji su za to da Srbija pobeđuje. Samo da budu mirni i pokažu respekt jedni prema drugima - naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da je Vladana Đokića gradila Evropa i ceo Zapad, da je reč o starijem čoveku, odgovarajući na pitanje da li se plaši duela sa njim:

- Na njegovoj strani su regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani su, da se našalim, mladost i perspektivnost. Svakako će biti teško i izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god bude sa naše strane moraće da se bori. Đokić je trenutno jedini koji ima nedvosmislenu podršku Evropske unije i drugih faktora.

Da se čuje glas malih zemalja Predsednik Vučić sastao se tokom Međunarodne konferencije o globalnoj politici u Parizu sa osnivačem i predsednikom IFRI i WPC Tijerijem de Monbrijalom sa kojim je razgovarao o promenama kroz koje prolazi savremeni svet, Evropi, krizama na Bliskom istoku, bezbednosnim i ekonomskim izazovima...



On je izjavio je da je za Srbiju važno što se i na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici njen glas jasno čuo i istakao da je to glas male zemlje koja želi mir i stabilnost, ali i glas zemlje koja čuva svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost.

Istakao je da Srbija nastavlja da vodi politiku razuma, odgovornosti i razgovora, štiteći svoje interese i radeći za sigurniju budućnost svojih građana. - Posebno sam naglasio da je za manje zemlje važno da njihov glas bude saslušan, jer se posledice velikih globalnih odluka često najdirektnije osećaju upravo u državama koje žele da sačuvaju mir, stabilnost i pravo da same odlučuju o svojoj budućnosti - dodao je Vučić.

Vučić je dodao da ukoliko se on bude kandidovao, tražiće podršku od naroda za sve što je urađeno i sve ono što tek treba da bude urađeno.

- Da budem otvoren, računam da mi je i mladost neka vrsta prednosti u odnosu na njih, ipak sam mlađi od Đokića. Mogu više da trčim i da radim. Ogromna je mašinerija i novac iza njih, nesumnjivi su favoriti, a ostaje nam neko vreme da se svi zajedno u to uverimo - kazao je predsednik Vučić.