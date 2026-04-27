Obama o pokušaju atentata na Donalda Trampa: Amerikanci da odbace ideju da nasilje ima mesta u demokratiji

BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama pozvao je Amerikance da "odbace ideju da nasilje ima ikakvog mesta u demokratiji".

On je u objavi na mreži "Iks" osudio političko nasilje.

"Ako još nemamo detalje o motivima koji stoje iza pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće, dužnost je svih nas da odbacimo ideju da nasilje ima ikakvog mesta u našoj demokratiji", napisao je Obama.

Dodao je da je to i "otrežnjujući podsetnik" na hrabrost i žrtvu koju agenti američke tajne službe pokazuju svaki dan, prenosi Si-Bi-Es njuz.

"Zahvalan sam im - i zahvalan sam što će agent koji je upucan biti dobro", napisao je Obama.

