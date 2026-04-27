Svet

Obama o pokušaju atentata na Donalda Trampa: Amerikanci da odbace ideju da nasilje ima mesta u demokratiji

В.Н.

27. 04. 2026. u 07:25

BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama pozvao je Amerikance da "odbace ideju da nasilje ima ikakvog mesta u demokratiji".

Обама о покушају атентата на Доналда Трампа: Американци да одбаце идеју да насиље има места у демократији

Foto: Tanjug/AP Photo, File/Erin Hooley (STF)

On je u objavi na mreži "Iks" osudio političko nasilje.

"Ako još nemamo detalje o motivima koji stoje iza pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće, dužnost je svih nas da odbacimo ideju da nasilje ima ikakvog mesta u našoj demokratiji", napisao je Obama.

Dodao je da je to i "otrežnjujući podsetnik" na hrabrost i žrtvu koju agenti američke tajne službe pokazuju svaki dan, prenosi Si-Bi-Es njuz. 

"Zahvalan sam im - i zahvalan sam što će agent koji je upucan biti dobro", napisao je Obama.

(Si-Bi-Es njuz)

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

NBA liga izbacuje Srbina?! Šok vesti stigle iz sedišta NBA lige u Denver, Nikola Jokić i Nagetsi strepe!