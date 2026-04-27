Erdogan razgovarao sa Trampom nakon pucnjave: Evo šta je rekao

TURSKI predsednik Tajip Erdogan ponudio je podršku američkom predsedniku Donaldu Trampu u telefonskom razgovoru nakon pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, saopštilo je tursko predsedništvo kasno u nedelju.

foto: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

- Erdogan je rekao da ovaj incident vidi kao gnusan čin protiv demokratije i slobode medija - navodi se u saopštenju na društvenoj mreži Iks, prenosi Rojters.

Ranije, Erdogan je u posebnoj objavi na X osudio incident ističući da mu je drago što Tramp i prva dama Melanija Tramp nisu povređeni.

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.



Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, kojoj je protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, napadač je ispalio više hitaca, posle čega su svi prisutni evakuisani.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji, i on je tokom ispitivanja rekao da je nameravao da puca na zvaničnike Trampove administracije, koji su prisustvovali svečanoj večeri.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je upucan jedan pripadnik bezbednosnih snaga, koji je nosio pancir.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

