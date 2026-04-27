Kraj aprila donosi nagle promene, evo kada stižu: Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

VREME U SRBIJI

Ujutru se, prema prognozi, očekuje hladno vreme, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim predelima.

Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i severoistočni.

Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu jutro hladno, na širem području grada očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano, pre podne i sredinom dana uz prolaznu umerenu oblačnost.

Vetar slab, istočni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 21.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U utorak se očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče postepeno umereno naoblačenje, a na jugozapadu i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak.

Zatim će biti svežije - u sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od četvrtka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Početkom sledeće sedmice biće malo toplije vreme.

(sputnikportal.rs)

