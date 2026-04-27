Kraj aprila donosi nagle promene, evo kada stižu: Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutru se, prema prognozi, očekuje hladno vreme, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim predelima.
Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i severoistočni.
Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu jutro hladno, na širem području grada očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano, pre podne i sredinom dana uz prolaznu umerenu oblačnost.
Vetar slab, istočni i severoistočni vetar.
Jutarnja temperatura od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 21.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
U utorak se očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče postepeno umereno naoblačenje, a na jugozapadu i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak.
Zatim će biti svežije - u sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od četvrtka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Početkom sledeće sedmice biće malo toplije vreme.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
Stiže naglo zahlađenje: Vremenski šok koji niko nije očekivao
26. 04. 2026. u 11:07
Vremenski šok koji niko nije očekivao: Sunce do 26°C, pa potop
25. 04. 2026. u 19:23
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
Komentari (0)