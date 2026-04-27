To je bilo to! Partizanov stranac se oprostio u "večitom derbiju"
Izraelski veteran Bibras Natho (38) dugo je ostao pred južnom tribinom "Marakane" i bez teksta gledao i slušao podršku Grobara.
Uprkos teškom porazu Partizana od Zvezde u 179. večitom derbiju, oni su aplaudirali ekipi, a Natho im to neće zaboraviti.
- Nekad postoje momenti koji me ostave bez teksta. U ovakvim trenucima znam koliko ste razočarani (svi smo), ali ipak ostanete, pružate nam podršku i aplaudirate. Grobari, odajem vam najveće poštovanje - objavio je Izraelac posle svog poslednjeg derbija.
Jedan od najznačajnijih stranaca u istoriji Partizana završio je derbi kao kapiten, u finišu svoje oproštajne sezone u Partizanu. U timu je još od avgusta 2019. i za sedam godina u klubu odigrao je čak 285 utakmica, postigao 82 gola i asistirao 74 puta.
Noseći dres Partizana igrao je čak 24 puta protiv Zvezde i u tim mečevima ostvario skor od četiri pobede, devet remija i 11 poraza. Dao je četiri gola, Partizan nije izgubio nijednom kada je bio strelac (dve pobede i dva remija), a jednom je bio asistent, u remiju 3:3 prošlog februara.
Natho će napustiti crno-bele kao ljubimac navijača u najtežem i "najsušnijem" periodu kluba, jer je poslednji trofej stigao u Humsku nekoliko meseci pre njegovog dolaska - golom Bojana Ostojića u finalu Kupa protiv Zvezde na "Marakani" 2019.
